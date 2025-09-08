Які речі не варто купувати у секондгенді

Секондгенд / © Credits

Реклама

Проте, не всі покупки однаково вдалі, є речі, які краще залишити на вішаку. Видання Martha Stewart зібрало список одягу та взуття, від яких варто відмовитися, а також пояснило чому.

Білизна та купальники

Найперше табу у секондхенді — це спідня білизна та купальні костюми. Навіть якщо вони мають новий вигляд, питання гігієни та безпеки тут завжди на першому місці. Особливо небезпечні тканини, які важко якісно продезінфікувати, наприклад, мереживо, шовк або еластичні матеріали.

Виняток: нові купальники чи білизна з бирками та гігієнічними вставками, які не використовувалися. Але навіть тоді варто випрати річ перед першим носінням.

Реклама

Мас-маркет

У секондгендах часто можна знайти одяг з мас-маркету. На перший погляд, це непогана альтернатива новим речам, але краще не витрачати на них гроші. Чому?

дешеві синтетичні тканини швидко псуються;

вони не розраховані на довготривале носіння;

часто вже мають ковтунці чи втрату форми.

Краще шукати речі з натуральних матеріалів, наприклад, бавовна, льон, вовна, які мають дорожчий вигляд і прослужать довше.

Взуття минулих десятиліть

Вінтажні туфлі чи черевики мають ефектний вигляд, але у них є серйозна проблема — зношена підошва та втрата підтримки стопи. Навіть якщо пара має майже новий вигляд, матеріали з часом старіють, шкіра тріскається, клей розсихається, а підошва може розклеїтися після кількох виходів.

Є сенс купувати лише класичні моделі, якщо ви готові віддати їх у майстерню для повного ремонту.

Реклама

Одяг із пошкодженою підкладкою

Жакети, пальта чи куртки з розірваною підкладкою — не найкраща інвестиція.

Пошкодження важко якісно відремонтувати.

У тканині накопичуються запахи та бактерії.

Перед купівлею завжди перевіряйте внутрішню частину виробу.

Штани зі слідами носіння

Так, іноді це звучить неприємно, але варто обов’язково оглядати матню у штанях або шортах. Бувають плями, потертості чи неприємні запахи, які неможливо повністю усунути.

Порада: вивертайте штани навиворіт і уважно оглядайте, перш ніж купувати.

Реклама

Кашемір із ковтунцями

Кашемірові светри — справжня знахідка у секондгенді, але не завжди. Якщо виріб уже має багато ковтунців, це означає, що тканина втратила міцність і прослужить недовго.

Шукайте светри з мінімальними слідами носіння. Легке пілінгування можна прибрати машинкою для видалення ковтунців.

Одяг, який потребує складного перероблення

Вінтажна вечірня сукня чи жакет із розкішною вишивкою можуть здаватися вигідною покупкою. Але якщо річ потребує значного перероблення, наприклад, нової підкладки, перекрою чи реставрації, є ризик, що вона так і залишиться у шафі.

Виняток: якщо ви справді готові вкластися у ремонт, наприклад, це ваша «сукня мрії».

Реклама

Як зробити вдалу покупку у секондгенді

Завжди перевіряйте запах речей. Навіть хімчистка не завжди здатна їх усунути.

Дивіться на фурнітуру: ґудзики, блискавки, застібки мають бути цілими.

Вибирайте якісні тканини, натуральні волокна зберігаються краще.

Купуйте те, що реально будете носити, а не просто тому, що дешево.

Секондгенд — це завжди пригода та можливість знайти унікальні речі. Але щоб шопінг був вдалим, варто пам’ятати, що не все варте другої спроби. Зате інвестиція у якісні натуральні матеріали, унікальні аксесуари чи класичні пальта може стати вашою найкращою модною знахідкою.