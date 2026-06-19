Які шорти обрати на літо 2026 року: Андре Тан назвав наймодніші позиції

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Реклама

Шорти у білизняному стилі

Атлас, мереживо і легкість мають дуже актуальний вигляд, але щоб вони здавались не занадто домашніми — додайте до образу структурований жакет, мюлі на підборах і лаконічні аксесуари.

Піжамні шорти

Це один із найголовніших must-have цього літа. Особливо актуальні моделі у смужку і з бавовни. Такі шорти чудово поєднуються з футболками, топами, корсетами і жакетами та створюють зібраний міський образ.

Бермуди

Актуальні як костюмні бермуди так і джинсові. Це одна з найуніверсальніших моделей цього сезону і незалежно від стилізації вони можуть мати як дуже міськими так і ідеальними для відпочинку.

Реклама

Стиль сафарі

Мова йде про шорти-сафарі, які колись придумав Ів Сен-Лоран. Піскові відтінки, щільні тканини та структурований крій зараз актуальні як ніколи. Такі шорти красиво підкреслюють засмагу та легко вписуються у повсягденний гардероб.

Капрі

Формально це вже не шорти, але вони стали одними з обговорюваних трендів сезону. Особливо актуальний вигляд вони мають у поєднанні з базовими футболками, подовженими жакетами і мінімалістичним взуттям.

Новини партнерів