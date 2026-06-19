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- Школа стилю
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Які шорти обрати на літо 2026 року: Андре Тан назвав наймодніші позиції
Дизайнер назвав трендові моделі та як їх правильно стилізувати, щоб образ був сучасним і зібраним.
Шорти у білизняному стилі
Атлас, мереживо і легкість мають дуже актуальний вигляд, але щоб вони здавались не занадто домашніми — додайте до образу структурований жакет, мюлі на підборах і лаконічні аксесуари.
Піжамні шорти
Це один із найголовніших must-have цього літа. Особливо актуальні моделі у смужку і з бавовни. Такі шорти чудово поєднуються з футболками, топами, корсетами і жакетами та створюють зібраний міський образ.
Бермуди
Актуальні як костюмні бермуди так і джинсові. Це одна з найуніверсальніших моделей цього сезону і незалежно від стилізації вони можуть мати як дуже міськими так і ідеальними для відпочинку.
Стиль сафарі
Мова йде про шорти-сафарі, які колись придумав Ів Сен-Лоран. Піскові відтінки, щільні тканини та структурований крій зараз актуальні як ніколи. Такі шорти красиво підкреслюють засмагу та легко вписуються у повсягденний гардероб.
Капрі
Формально це вже не шорти, але вони стали одними з обговорюваних трендів сезону. Особливо актуальний вигляд вони мають у поєднанні з базовими футболками, подовженими жакетами і мінімалістичним взуттям.