Яку сукню обрати цього літа: Андре Тан назвав трендові моделі

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

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Стиль SKIMS

Максісукня обтислого силуету, що підкреслює фігуру. Ідеальна під підбори або пласке взуття. Матеріал формує та збирає форму, створює витончений образ.

Сукня-сорочка

Це універсальний варіант на літо. Вільний крій і тканина, що тримає форму, створюють відчуття дорогого, але водночас розслабленого образу.

Сукня з горлом

Один із найтрендовіших варіантів — сукня з високим горлом без рукавів у стилі мінімалізму 90-х. Це жіночно та елегантно. Ідеальна для тих, хто готується до літа та хоче підкреслити форму.

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Сукня-майка

Розслаблений базовий варіант для міських образів і для відпочинку.

Стиль сафарі

Для офісу або тих, хто не любить відкриті сукні. Сукня в стилі сафарі має дорогий вигляд. Часто виконана у бежевому, коричневому або хакі відтінках.

Сукня-поло

Ще один варіант для офісу з легким дрескодом. Підійде як в приталеному, так і в оверсайз крої. Носимо з босоніжками, кедами, лоферами або мокасинами.

Білизняний стиль

Для тих, хто любить підкреслити силует. Сукні-комбінації з відкритим декольте або чашечками для грудей — головний тренд сезону. Легко поєднується з жакетом чи шортами для балансу.

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