Який шарф обрати, щоб бути в тренді: Андре Тан назвав актуальні варіанти

Осінь — це про затишок, тепло і стиль у кожній деталі. Шарф — це аксесуар, який може повністю змінити настрій твого образу — додати шарму, легкості чи впевненості.

Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Довгі шарфи

Обирайте моделі, які можна кілька разів обмотати навколо шиї. Такі шарфи візуально витягує силует і має стильний вигляд.

Масивні шарфи

Обирайте м’яті, теплі і пухнасті варіанти з великої в’язки, шерсті. Такі шарфи ідеальні для ранкових прогулянок у холодний день.

Тоненькі шарфи

Носити такі можна не лише на шиї, а й як аксесуар на сумці, у волоссі і навіть як браслет.

Шарфи з принтами

Шарф може бути тим самим єдиним кольоровим акцентом. Головне не боятись експерементувати, змішувати фактури.

