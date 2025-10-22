- Дата публікації
Який шарф обрати, щоб бути в тренді: Андре Тан назвав актуальні варіанти
Осінь — це про затишок, тепло і стиль у кожній деталі. Шарф — це аксесуар, який може повністю змінити настрій твого образу — додати шарму, легкості чи впевненості.
Довгі шарфи
Обирайте моделі, які можна кілька разів обмотати навколо шиї. Такі шарфи візуально витягує силует і має стильний вигляд.
Масивні шарфи
Обирайте м’яті, теплі і пухнасті варіанти з великої в’язки, шерсті. Такі шарфи ідеальні для ранкових прогулянок у холодний день.
Тоненькі шарфи
Носити такі можна не лише на шиї, а й як аксесуар на сумці, у волоссі і навіть як браслет.
Шарфи з принтами
Шарф може бути тим самим єдиним кольоровим акцентом. Головне не боятись експерементувати, змішувати фактури.