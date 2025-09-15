ТСН у соціальних мережах

Ідеальне взуття для офісу: 8 пар на які варто звернути увагу

Продумати робочий образ до дрібниць завжди приємно, але взуття часто стає найскладнішим пунктом. Хочеться, щоб воно було водночас елегантним, зручним і доречним у корпоративному середовищі.

Взуття

Взуття / © Associated Press

Видання Real Simple розповіло, що варто звернути увагу на класичні, але й водночас сучасні моделі, які підійдуть для роботи з 9:00 до 18:00 і навіть для вечірніх зустрічей після роботи.

Mary Jane

Колись ці туфлі були шкільною класикою, але сьогодні вони повернулися у світ моди як вишуканий офісний варіант.

Як стилізувати: вибирайте моделі на невеликому підборі чи на пласкій підошві, поєднуйте з мідіспідницями чи класичними штанами. Такий образ додасть французького шарму навіть у буденний день.

Балетки

Балетки знову на піку популярності. Вони зручні, стильні та легко поєднуються з діловим одягом.

Як стилізувати: поєднуйте балетки з укороченими штанами та блузою чи стриманим жакетом. А якщо оберете пару з лакованої шкіри чи прикрасами, отримаєте акцент у стриманому образі.

Мюлі на невисокому підборі

Мюлі — взуття, яке вдягається за секунду, але має стильний та продуманий вигляд.

Як стилізувати: вони мають чудовий вигляд із широкими штанами, сукнями-футлярами чи мідіспідницями. А невисокий підбор подарує зручність навіть у дні, коли заплановано десяток зустрічей.

Слінгбеки

Слінгбеки з відкритою п’ятою вважаються одним із найелегантніших варіантів для офісу.

Як стилізувати: обирайте моделі на стійкому підборі, вони додають постави, а разом із тим залишаються зручними. Поєднуйте зі спідницями-олівцями чи штанними костюмами.

Масивна платформа

Платформи знову у тренді. Вони додають зросту, створюють модний акцент і при цьому зручніші за шпильки.

Як стилізувати: ідеально для днів із насиченим графіком — нарада зранку, робота в офісі та вечеря з колегами. Платформу легко поєднати як із штанями палаццо, так і з лаконічною сукнею.

Стильні кеди

Якщо ваш офіс має менш формальний дрес-код, акуратні кеди зі шкіри чи якісного текстилю стануть чудовим рішенням.

Як стилізувати: носіть із брючними костюмами oversize, лаконічними сукнями чи навіть зі спідницею-міді. Чисті, однотонні моделі мають не менш професійний вигляд, ніж класичні туфлі.

Туфлі на стійкому підборі

Ідеальний компроміс між висотою та стабільністю. Такі туфлі додають упевненості та не виснажують ноги.

Як стилізувати: оберіть підбори середньої висоти та носіть із чіткими силуетами, наприклад, строгим жакетом, класичними штанами чи сукнею-футляром.

Лофери

Структуровані та лаконічні, лофери стали символом офісного стилю, який не потребує підборів.

Як стилізувати: комбінуйте зі штанами кльош, прямими спідницями чи сукнями-сорочками. Додайте ремінь із акцентною пряжкою і ваш образ матиме максимально зібраний вигляд.

Поради

  • Інвестуйте у якісне взуття: натуральна шкіра та зручна колодка завжди виправдають витрати.

  • Обирайте нейтральні кольори (чорний, бежевий, бордовий, темно-синій) для базових моделей та дозвольте собі одну-дві пари з цікавими деталями.

  • Пам’ятайте, що навіть найелегантніше взуття втратить вигляд без догляду. Регулярне чищення та належне зберігання — запорука довговічності.

Офісне взуття давно перестало бути нудним компромісом між комфортом і стилем. Сьогодні ви можете дозволити собі і балетки, і кеди, і масивні платформи, головне правильно їх стилізувати.

