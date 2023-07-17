Ідеально збереглася: дівчина приміряла бабусину весільну сукню, якій 65 років

На жаль, у відео вона не показала фото своєї бабусі в цьому вбранні.

Дівчина на ім'я Лаура з Вайомінга — весільна фотографка, яка у вільний час захоплюється переробленням і пошиттям одягу. На своїй сторінці в TikTok вона часто ділиться відео процесу створення вбрання та примірювання нових образів. Але нещодавно дівчина опублікувала незвичайний контент – показала весільну сукню своєї бабусі.

Сукня бабусі Лаури / скриншот з @laurainwyoming

В короткому відео Лаура дістала дбайливо запаковану сукню та розповіла, що це вбрання її бабусі, в якому та виходила заміж 1958 року. Ролик став вірусним і його вже переглянули понад 577 разів.

Також у відео Лаура приміряла сукню, і вона добре їй пасувала, але боячись порвати вбрання, дівчина не застебнула блискавку до кінця. Сукня була виготовлена з атласної тканини, мала короткі рукави та опущену лінію плеча, яку прикрашало єдине оздоблення у всьому вбранні – широке біле мереживо.

Сукня бабусі Лаури / скриншот з @laurainwyoming

Сукня бабусі Лаури / скриншот з @laurainwyoming

Сукня бабусі Лаури / скриншот з @laurainwyoming

Спідниця сукні була довга і в широкі складки, а ось її колір нагадував відтінок айворі. Вбрання було виконане в класичному стилі кінця 50-х років, тому й зараз має розкішний вигляд.

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