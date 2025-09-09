Інклюзивність, елегантність і жіноча лінійка: бренд Andreas Moskin презентував колекцію "Жити назустріч" на UFW

Реклама

Український бренд Andreas Moskin у межах Ukrainian Fashion Week презентував нову колекцію SS26 «Жити назустріч», яка досліджує стійкість і єдність, народжену у часи випробувань, та розкриває тему рівності через поєднання мужності і чутливості. Подія відбулася у форматі показу-перфомансу, режисером якого виступив Олег Загородній.

На подіумі разом із професійними моделями з’явилися амбасадори платформи інтеграції ветеранів і ветеранок «Жити назустріч» — ветерани, військові та цивільні з інвалідністю, чиє життя змінила війна, створюючи спільний простір, де кожен був рівним і видимим.

Серед них були Неля Леонідова, яка у 2014 році рятуючи дітей під час обстрілу в Зугресі зазнала тяжких поранень, пройшла через кому, десятки операцій та вимушене переселення; Ірина Білоцерковець, лікарка й мати, яка у перші дні повномасштабної війни отримала серйозні травми та пережила складний шлях відновлення; Захар Бірюков, ветеран Сил спеціальних операцій, який після втрати обох рук повернувся до активного життя та став прикладом сили і стійкості.

«„Жити назустріч“ — це про силу присутності. Для нас мода — не лише одяг, а спосіб говорити мовою культури й часу. Ми прагнули створити момент, у якому герої та образи стають рівними, а сама сцена — простором для взаємного руху вперед», — поділилися дизайнери бренду Андрій Моськін та Андреас Білоус.

Андрій Моськін та Андреас Білоус

До чоловічої лінійки увійшли оверсайз костюми, жилети і шорти-бермуди. Архітектурні лінії поєднані з делікатними тканинами, що створюють баланс між силою та ніжністю. Речі виготовлені з шовку, віскози і преміальної костюмної вовни, які забезпечують довговічність і комфорт навіть у спекотну пору року.

Крім чоловічого функціонального одягу, у колекції вперше представлена жіноча лінійка. Вона складається з максісуконь і деконструйованих костюмів. Особливий акцент зроблено на поєднанні фірмового костюмного силуету бренду з жіночнішими лініями подолів, скульптурними ліфами та елементами з пір’я. Палітра рожевого, молочного і чорного підкреслюють інтелектуальну витонченість образів.

«Ми давно створюємо чоловічі образи для подій — костюми, які запам’ятовуються, виходи, які фіксують увагу. Жіноча лінія стала наступним кроком: вона створена для того самого простору, тієї ж сцени. Ці образи працюють поруч — як пара, як тандем, як продовження стилістичної лінії. Вони різні, але зшиті однією естетикою», — розповіли Андрій Моськін та Андреас Білоус.

Бренд продовжує утверджувати цінності інклюзивності і переосмислює усталені стандарти стилю. Вже третій сезон поспіль у колекції присутні адаптивні речі: від штанів із прихованими застібками для зручного доступу до протезів до спеціальної вишивки на одязі, яка допомагає людям із порушеннями зору. Жакети мають регульовані застібки, що враховують різні потреби у мобільності, а топи створені з використанням магнітних кріплень і м’яких, сенсорно комфортних тканин, які мінімізують подразнення.

Поєднуючи технічні інновації з витонченим дизайном, колекція руйнує стереотип того, ніби адаптивний одяг має поступатися елегантності. Навпаки, вона доводить: речі можуть надавати впевненості та підтримувати індивідуальність кожної людини.

Наприкінці показу моделі сформували живу інсталяцію — графічну композицію з учасників шоу, яка символізувала єдність, силу та гідність.

Андрій Моськін та Андреас Білоус

Музичним супроводом події стали пісні Володимира Івасюка у нових електронних аранжуваннях, доповнені живим аркестром та вокалом Shumei та Tayanna.

Tayanna

Захід відвідали зіркові гості: Джамала, Юрій Горбунов, Тарас Цимбалюк, Соня Плакидюк, Віталій Ажнов, гурт TVORCHI та інші.

Перформанс «Жити назустріч» став маніфестом єдності, що поєднав людей, музику та мистецтво в єдиній історії.