Із благодійною метою: український бренд випустив футболки із зображенням військового з песиком

Український бренд Morning Star разом із зоозахисним рухом UAnimals презентували колекцію лімітованих футболок і худі із зображенням хороброго воїна ЗСУ і цуценяти, якого він захищає.

Капсула отримала назву "Твоє худі - їхня домівка". Тридцять відсотків від вартості кожної речі буде передано на благодійність.

Творці колаборації мають на меті зібрати 500 тисяч гривень, які UAnimals використає на будівництво домівки для безпритульних тварин у прифронтовій зоні.

До слова, за інформацією зоозахисників із початком повномасштабної війни кількість тварин у притулках у прифронтових областях збільшилася на 60%, а біля самої лінії фронту їх стало вдвічі більше.

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