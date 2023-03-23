Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Із благодійною метою: український бренд випустив футболки із зображенням військового з песиком

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
499
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Із благодійною метою: український бренд випустив футболки із зображенням військового з песиком

Благодійна колекція має назву "Твоє худі - їхня домівка".

Український бренд Morning Star разом із зоозахисним рухом UAnimals презентували колекцію лімітованих футболок і худі із зображенням хороброго воїна ЗСУ і цуценяти, якого він захищає.

©
©

Капсула отримала назву "Твоє худі - їхня домівка". Тридцять відсотків від вартості кожної речі буде передано на благодійність.

©
©
©

Творці колаборації мають на меті зібрати 500 тисяч гривень, які UAnimals використає на будівництво домівки для безпритульних тварин у прифронтовій зоні.

©
©

До слова, за інформацією зоозахисників із початком повномасштабної війни кількість тварин у притулках у прифронтових областях збільшилася на 60%, а біля самої лінії фронту їх стало вдвічі більше.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
499
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація