Із блакитно-жовтими квітами: бренд створив патріотичні сорочки, щоб допомогти українцям

Дизайнерка Маріанна Сенчіна вирішила допомогти співвітчизникам, які постраждали від війни.

Білі сорочки з короткими рукавами прикрашені великими квітами, виконаними у жовтому та блакитному кольорі. Прибуток від продажів цих речей буде переказаний до благодійного фонду Маші Єфросиніної - MASHA Foundation. У колекції представлені чоловіча та жіноча модель.

"У ці непрості для нашої країни і для всіх нас часи, коли багато сімей були змушені покинути свої домівки або жити в умовах нестачі найнеобхіднішого, ми запускаємо благодійну акцію. Весь прибуток від продажу цієї капсули буде передано до благодійного фонду MASHA Foundation, який займається наданням гуманітарної допомоги жінкам, дітям, літнім людям та людям з обмеженими можливостями різного віку", - йдеться у заяві бренду.

Нагадаємо, що лише за кілька тижнів до початку повномасштабної війни в Україні, у сукні від Маріанни Сенчіної на сцені музичної премії BRIT Awards з'явилася співачка Адель.

Фото: Getty Images

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