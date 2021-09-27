Із дитячого взуття в безсмертний тренд: історія популярності туфель Мері Джейн

Восени 2021 року особливої актуальності набула, а точніше повернула собі, культова пара взуття — Мері Джейн.

Ці туфлі примітні тим, що у них низькі широкі підбори, найчастіше круглий мис і широка шлейка, яка застібається на пряжку і надійно тримає ногу.

Подібні туфлі мають на нозі трохи дитячий вигляд не просто так, адже спочатку були винятково взуттям для дітей. Класичні туфлі Мері Джейн виготовлялися, як правило, з чорної або лакованої шкіри, іноді замість пряжки могла бути кнопка.

Маленька дівчинка грає на сходинках. На ній туфлі Мері Джейн / Getty Images

Але історія цих милих туфель почалася не через талановитого дизайнера або шевця, а завдяки абсолютно іншій галузі — коміксів. 1902 року американський письменник і художник Річард Фелтон Аутколт вперше опублікував свій комікс "Бастер Браун" в газеті New York Herald. Комікс розповідав про симпатичного хлопчика із заможної родини на ім'я Бастер, який був хуліганом і жартівником, а компанію герою часто складала його сестра Мері Джейн і їхній пес Тігі (скорочено від Тигра).

Кадр з німого фільму "Бастер Браун", близько 1926 року / Getty Images

Як ви могли здогадатися, туфлі отримали свою назву саме завдяки імені сестри головного героя, яка якраз у коміксах зображувалася в них. Ім'я для дівчинки було вибрано художником невипадково — Мері Джейн звали його дружину.

Комікс про "Бастера Брауна" / Getty Images

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Після успіху коміксу про хулігана Бастера з'явився ще й мультфільм, а через два роки, в 1904-му, взуттєва компанія Brown Shoe Company придбала права на ім'я Бастер Браун, щоб використовувати цих персонажів у своїй рекламі. Так почався їхній новий розділ, в нових коміксах, мультфільмах і надалі в фільмах була інтегрована прихована реклама — відсилання до Brown Shoe Company, яка виготовляла ті самі дитячі туфлі з ремінцем.

Хоч офіційно бренд насправді називався Бастер Браун, діти просили купити батьків саме "туфлі, як у Мері Джейн", тому назва прив'язалася до цієї моделі назавжди.

Плакат Chocolat des Antilles від Vaillant. Дівчинка зображена в туфлях Мері Джейн / Getty Images

Також Brown Shoe Company почали продавати іграшки із зображенням персонажів коміксу, наймати акторів для театральних постановок в торгових центрах. Це все приваблювало нових покупців і робило Бастера і Мері Джейн ще популярнішим. Справа дійшла навіть до того, що в театрах ставили вистави за мотивами історії про неслухняного хлопчика.

Діти з усього світу хотіли туфлі, як у героїв улюбленої історії і саме у такій парі взуття ходила майбутня королева Великої Британії Єлизавета II, коли була ще маленькою дівчинкою, і суперзірка кіно Ширлі Темпл.

Постер до фільму "Зараз і назавжди" з Ширлі Темпл, 1934 рік / Getty Images

Принцеса Єлизавета / Associated Press

Також діти з'являлися в такому взутті в рекламах і в інших фільмах, і незабаром туфлі на ремінці стали обов'язковою деталлю гардероба дитини (спочатку бренд позиціонував туфлі як унісекс, тобто вони підходили і дівчаткам, і хлопчикам).

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Згодом модель туфель Мері Джейн перекочувала в дорослий світ. Хоча, насправді, вони шилися для дорослих і раніше, але ось тільки називалися bar shoes (барні туфлі) і використовувалися в основному для танців, адже ремінець щільно і надійно тримав ногу. Тому після появи коміксу і вірусної популярності серед дитячої аудиторії, дорослі переглянули свої погляди на Мері Джейн. Періодично ця модель з'являлася в колекціях різних дизайнерів протягом багатьох років. Наприкінці 20-х років свою модель Мері Джейн у фірмовому стилі з чорним носком запропонувала навіть Коко Шанель.

Коко Шанель в туфлях Мері Джейн від своєї марки / Getty Images

У 60-х туфлі знову опинилися на піку, адже часто в Мері Джейн з'являлася популярна в той час модель Твіггі і ікона моди Джейн Біркін.

Твіггі / Getty Images

Джейн Біркін з чоловіком. На знаменитості туфлі Мері Джейн / Getty Images

У 90-х туфлі з ремінцем любила дружина Курта Кобейна Кортні Лав і супермодель Кейт Мосс.

Кортні Лав / Getty Images

А ось в нульових цю модель усі розглядали на модниці і зірці культового серіалу "Секс і місто" Сарі Джесіці Паркер. В результаті акторка випустила власну колекцію взуття з ремінцем і пряжкою та навіть відкрила бутик в Нью-Йорку.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сьогодні туфлі Мері Джейн одна з найпопулярніших моделей взуття, як для дітей, так і для дорослих. Модні бренди постійно пропонують різні варіанти цих туфель у своїх колекціях і часто можна зустріти як класичну модель на низькому широкому підборі, так і більш оригінальні варіанти на шпильках, стійких підборах і платформах.

Туфлі Мері Джейн / Getty Images

Туфлі Мері Джейн / Getty Images

Туфлі Мері Джейн / Getty Images

Туфлі Мері Джейн / Getty Images

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