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Із вишуканою вишивкою: український бренд презентував весільну колекцію і відтворив давній обряд

Із вишуканою вишивкою: український бренд презентував весільну колекцію і відтворив давній обряд

Колекція пронизана любов'ю, яка проходить крізь покоління, і є шаною багатовіковим українським весільним традиціям.

Український бренд Gaptuvalnya у межах Ukrainian Fashion Week презентував свою весільну колекцію "Віно". У ній поєднані культурний спадок України з вишуканим сучасним дизайном.

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До колекції увійшло п’ять весільних суконь різної довжини і штанний костюм, які прикрашені вишуканою білою вишивкою на білому полотні.

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На створення лінійки бренд надихнула ґуґля – традиційний верхній одяг наречених, який надає образам особливого символічного значення.

Крім того, бренд відтворив один із весільних обрядів.

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На івенті були представили унікальні автентичні експонати, які були частиною весільного обряду наших предків.

Ще бренд продемонстрував традиційне українське весільне вбрання з приватної колекції Богдана Петричука. Воно складалося з сорочки, плахти і різноманітних прикрас.

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Гості заходу також мали можливість побачити прикраси з приватної колекції засновниці бренду Наталії Гергелюк, зокрема коралі з венеційських намистин, давні баламути і силянки.

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