Із вишуканою вишивкою: український бренд презентував весільну колекцію і відтворив давній обряд

Колекція пронизана любов'ю, яка проходить крізь покоління, і є шаною багатовіковим українським весільним традиціям.

Український бренд Gaptuvalnya у межах Ukrainian Fashion Week презентував свою весільну колекцію "Віно". У ній поєднані культурний спадок України з вишуканим сучасним дизайном.

До колекції увійшло п’ять весільних суконь різної довжини і штанний костюм, які прикрашені вишуканою білою вишивкою на білому полотні.

На створення лінійки бренд надихнула ґуґля – традиційний верхній одяг наречених, який надає образам особливого символічного значення.

Крім того, бренд відтворив один із весільних обрядів.

На івенті були представили унікальні автентичні експонати, які були частиною весільного обряду наших предків.

Ще бренд продемонстрував традиційне українське весільне вбрання з приватної колекції Богдана Петричука. Воно складалося з сорочки, плахти і різноманітних прикрас.

Гості заходу також мали можливість побачити прикраси з приватної колекції засновниці бренду Наталії Гергелюк, зокрема коралі з венеційських намистин, давні баламути і силянки.

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