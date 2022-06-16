Із яскравою автентичною деталлю: український бренд представив оригінальні блейзери

Колір хустки відповідає кольору самого жакета, що виконаний в оверсайз стилі.
Український бренд TOTE презентував мінідроп оригінальних блейзерів Folk. Речі виконані лише у двох універсальних відтінках - білому та чорному, однак є у них і яскрава деталь - квітчаста хустка з торочкою, що прикрашає плечі виробу.
Власниця бренду, блогерка Аліна Френдій, зазначила на своїй сторінці в Instagram, що під час створення блейзера хотіла додати у нього частинку України.
"Блейзери — мій улюблений елемент гардероба. У лютому цього року, коли я була на Тижні моди в Мілані, думала, як можна показати свою українську ідентичність та привернути увагу до війни. Тоді я брала в руки державний прапор, а також візуалізувала FOLK, жакет з хусткою. Хотілося, щоб коли людина одягає річ, було зрозуміло, що вона з України", - написала Аліна.
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