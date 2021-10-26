Junior Fashion Week: Олексій Залевський провів інклюзивний показ

На подіумі шоу дизайнера з'явилося 30 моделей від 1 до 30 років.

У Києві минув п'ятий ювілейний Junior Fashion Week. Протягом трьох днів на подіумі було представлено понад 20 колекцій українських та світових брендів. На подіум вийшло понад 600 дітей-моделей.

Junior Fashion Week/Пресслужба

В межах Тижня моди відбувся інклюзивний показ дизайнера Олексія Залевського, який презентував колекцію ZALEVSKIY "НЕЗАЛЕЖНІ". На подіумі з'явилося 30 моделей від 1 до 30 років. Колекцію представило понад 30 облич незалежності.

Junior Fashion Week/Пресслужба

Junior Fashion Week/Пресслужба

Junior Fashion Week/Пресслужба

"За 30 років незалежності в Україні виросло ціле покоління нових, незалежних людей. Всі вони – різні, але поєднанні однією рисою – вони можуть бути вільними, розвиватись та досягати своїх цілей в нашій країні. Моя колекція про різноманітність та водночас про спільний культурний код, який може стати орієнтиром для молодих людей", - сказав Олексій Залевський.

Junior Fashion Week/Пресслужба

Junior Fashion Week/Пресслужба

Junior Fashion Week/Пресслужба

Серед моделей показу - чемпіонка Європи з художньої гімнастки Валерія Юзьвяк, 22 роки, яка завершила кар’єру через онкологічну хворобу, але не полишила боротьбу за життя; 7-річний одеський шахіст Максим Криштофор, який народився передчасно з екстремально низькою вагою, а вже у 13 років став юним гросмейстером та шаховим генієм; 12-річна Анна Михайлова, дівчина із синдромом Дауна, яка навчається у звичайній школі і займається жіночим футболом; Анастасія Опанасенко, 12 років, абсолютна чемпіонка України з художньої гімнастики, чемпіонка міжнародних конкурсів, яка з 3-х років бореться з алопецією, патологічним випадінням волосся; 14-річна балерина Софія Науменко, учениця Київського хореографічного коледжу, лауреатка численних європейських та українських конкурсів; 15-річний Матвій Яскевич, який позбавлений зору з народження та має аутизм; 21-річний Павло Хоньків, який попри ДЦП, активно займається плаванням; Вероніка Дідусенко, "Міс Україна 2018", модель, мама, активістка в області захисту прав жінок; акторка та телеведуча денного шоу "Твій день" на "1+1" Стася Ровінська; суперфіналістка шоу "Співають всі" Дарія Ковтун (ODARA), яка досягла рекордної кількості переглядів відео виступів та народну любов публіки та багато інших.

Junior Fashion Week/Пресслужба

"Мій показ - інклюзивний. Частина моделей долає різні діагнози, але не здається. Я хочу аби такі люди були видимими у нашому суспільстві. Їхнє повноправне місце є серед звичайних людей, в школах, на робочих місцях, в театрах і на подіумах", - додав дизайнер.

Junior Fashion Week/Пресслужба

Залевський виступив водночас і постановником свого шоу, відтак на глядачів чекало епатажне та яскраве шоу, яке є "візитівкою" бренду ZALEVSKIY. Музичний супровід до дефіле від композитора та музиканта Євгена Хмари.

Junior Fashion Week/Пресслужба

У перший день відбулися покази національних костюмів БЕРЕГИНЯ, брендів YesKids, GufoKids, Martusya і колаборації Ніколь Лебединської та Arlen Boss.

Junior Fashion Week/Пресслужба

У другий день заходу відбулись покази Style Story Kids у супроводі Анни Трінчер, Natalia Potockaya, Generation A, Mаin People and Original Marines, Purity, Nebesite, SeeArsi, Світлани Фуголь та Dirk Bikkembergs. На подіум вперше вийшли Влад Яма з сім’єю та Анатолій Анатоліч. Закрився другий день виступом гурту Kalush.

Junior Fashion Week/Пресслужба

Junior Fashion Week/Пресслужба

Junior Fashion Week/Пресслужба

Junior Fashion Week/Пресслужба

Junior Fashion Week/Пресслужба

Junior Fashion Week/Пресслужба

У третій день заходу відбулись покази John Richmond, Vladira, Liora Bay, Elsa, By Vel та бренду Choupette за участю дітей Камалії. Завершився ювілейний Junior Fashion Week шоу нової спортивної колекції від Вікторії Грейс та магічним перфомансом від DakhaBrakha.

Junior Fashion Week/Пресслужба

"Загалом на подіум вийшли 600 дітей-моделей, понад 20-ти українських та іноземних дизайнерів, зокрема молодих, була представлена дитяча мода haute couture, вечірня, повсякденний та спортивний одяг, найкращі бутіки. Цьогоріч до нас приєдналися наші відомі українські дизайнери Олексій Залевський та Вікторія Грейс", — розповіла організаторка Junior Fashion Week Наталія Коваленко.

Junior Fashion Week/Пресслужба

Junior Fashion Week/Пресслужба

Junior Fashion Week/Пресслужба

Junior Fashion Week/Пресслужба

Junior Fashion Week/Пресслужба

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