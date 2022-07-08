Капелюхи, оксамит та величезні квіти: у Парижі представили кутюрну колекцію бренду Schiaparelli

Розкішне шоу тривало менш ніж десять хвилин, але те, що представив на подіумі креативний директор бренду Деніел Розберрі у світі моди не забудуть ще не один сезон. Під час створення колекції модельєр надихався стилем та шиком 80-х років та роботами самої Ельзи Скіапареллі. Саме тому у вбраннях осінньо-зимової колекції 2022-2023 Schiaparelli можна побачити запаморочливий силует пуфу, турнюром, рукава-жиго, блискучу вишивку, ніби з костюма матадора, та суворі капелюхи прикрашены птахами. Автором головних уборів став Стівен Джонс.

Також не можна не відзначити декольте, які присутні в колекції, корсети, кількість оксамиту та фурнітури. Особливою вишуканою деталлю деяких вбрань стали величезні квіти на сукнях. Квіткові композиції були натхненні книжкою дизайнерки Керолайн Рем "Пристрасть до квітів", копія якої стояла на кавовому столику бабусі Роузберрі, коли він був маленьким.

Всі ці деталі разом створювали неповторний сюрреалістичний стиль, який завжди був притаманний Schiaparelli.

Schiaparelli Paris Fashion HC FW 22/23 / Фото: Associated Press

Schiaparelli Paris Fashion HC FW 22/23 / Фото: Associated Press

Schiaparelli Paris Fashion HC FW 22/23 / Фото: Associated Press

Schiaparelli Paris Fashion HC FW 22/23 / Фото: Associated Press

Schiaparelli Paris Fashion HC FW 22/23 / Фото: Associated Press

Schiaparelli Paris Fashion HC FW 22/23 / Фото: Associated Press

Schiaparelli Paris Fashion HC FW 22/23 / Фото: Associated Press

Schiaparelli Paris Fashion HC FW 22/23 / Фото: Associated Press

Schiaparelli Paris Fashion HC FW 22/23 / Фото: Associated Press

Schiaparelli Paris Fashion HC FW 22/23 / Фото: Associated Press

Schiaparelli Paris Fashion HC FW 22/23 / Фото: Associated Press

Schiaparelli Paris Fashion HC FW 22/23 / Фото: Associated Press

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