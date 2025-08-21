- Дата публікації
Капсульний гардероб на всі випадки життя: Андре Тан назвав базові речі, які мають у вас бути
Дизайнер розповів, що саме має бути в шафі, щоб образи складалися легко й мали стильний вигляд.
БІЛА СОРОЧКА
Базовий елемент, який працює у 3 напрямках: діловий, кежуал і вечірній. Ключ — якісна тканина та правильний крій.
ДЖИНСИ ПРЯМОГО КРОЮ
Оптимальний фасон для будь-якої фігури. Не старіє з трендами й легко поєднується з класикою та спортом.
БАЗОВА ФУТБОЛКА
Біла чи чорна — must have. Ідеальна база, без якої нікуди.
ЖАКЕТ ОВЕРСАЙЗ
Додає структури та сучасності. Один елемент — і навіть простий лук стає стильним. Універсальний для роботи, прогулянки чи навіть вечірки.
МАЛЕНЬКА ЧОРНА СУКНЯ
Універсальний «рятівник» для будь-якого формату. Актуальна незалежно від трендів.
ТРЕНЧ ЧИ ПАЛЬТО
Сезонна класика. Найкраще працює в нейтральних відтінках, бо поєднується з усім.
ЧОРНІ КЛАСИЧНІ ШТАНИ
База для офісу чи стилю кежуал. Прямий крій дає більше комбінацій, ніж вузькі чи розкльошені.
ЗРУЧНЕ ВЗУТТЯ
Лофери чи кросівки. Вони мають бути нейтральними і поєднуватися з більшістю образів.