Капсульний гардероб на всі випадки життя: Андре Тан назвав базові речі, які мають у вас бути

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

БІЛА СОРОЧКА

Базовий елемент, який працює у 3 напрямках: діловий, кежуал і вечірній. Ключ — якісна тканина та правильний крій.

ДЖИНСИ ПРЯМОГО КРОЮ

Оптимальний фасон для будь-якої фігури. Не старіє з трендами й легко поєднується з класикою та спортом.

БАЗОВА ФУТБОЛКА

Біла чи чорна — must have. Ідеальна база, без якої нікуди.

ЖАКЕТ ОВЕРСАЙЗ

Додає структури та сучасності. Один елемент — і навіть простий лук стає стильним. Універсальний для роботи, прогулянки чи навіть вечірки.

МАЛЕНЬКА ЧОРНА СУКНЯ

Універсальний «рятівник» для будь-якого формату. Актуальна незалежно від трендів.

ТРЕНЧ ЧИ ПАЛЬТО

Сезонна класика. Найкраще працює в нейтральних відтінках, бо поєднується з усім.

ЧОРНІ КЛАСИЧНІ ШТАНИ

База для офісу чи стилю кежуал. Прямий крій дає більше комбінацій, ніж вузькі чи розкльошені.

ЗРУЧНЕ ВЗУТТЯ

Лофери чи кросівки. Вони мають бути нейтральними і поєднуватися з більшістю образів.