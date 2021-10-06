Кардигани, кофти та светри на осінь: 5 модних образів з Instagram

Осінь — час для затишних образів.

Не варто думати, що кардигани, кофти та светри не практичні або що образ з ними нудний. Подібні в'язані вироби можна стилізувати абсолютно по-різному, наприклад, з широкими джинсами, міні або просто накинути на плечі.

Особливо красивий вигляд будуть мати оверсайз светри в поєднанні з білими сорочками і приталеними трикотажними сукнями, які, до речі, теж повернулися в моду. Також сміливо експериментуйте: підкачуйте рукава, заправляйте один край в джинси або не підвертайте горловину. Ці трюки додадуть образу легкої французької невимушеності та шику.

Читайте також: Які джинси вибрати на осінь: 5 модних образів з Instagram

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання