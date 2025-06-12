Кардинальний крок: наречена обрізала спідницю прекрасної та унікальної сукні своєї свекрухи

Наречена Ханна Блум

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Саме така історія і сталася з дівчиною на ім’я Ханна Блум і вона стала популярною в TikTok, після того, як опублікувала відео зі сукнею своєї свекрухи Нел Блум, яку кардинально переробила.

Перед весіллям майбутня свекруха показала Ханні фотографії своєї весільної сукні, в якій йшла до вівтаря 1992 року. Вбрання із опущеною лінією плеча, завищеною талією та приголомшливим квітковим декором було розроблено брендом Scaasi. Побачивши вбрання, дівчина одразу закохалася в нього, повідомляє People.

«Я побачила сукню у весільному журналі і одразу захотіла її, але в жодному магазині її не було. Вони зробили лише кілька екземплярів», — розповіла Нел про вбрання. «Я просто подумала, що вона така оригінальна та унікальна, такої більше ні в кого немає. Мені сподобалися квіти!», — додала вона і зазначила, що їздила за сукнею до магазину Kleinfeld Bridal у Нью-Йорку.

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Після весілля 1992 року Нел поклала вбрання до коробки і дбайливо зберігала. Коли вона дізналася, що її син вирішив одружитися, то дістала сукню і запропонувала новій невістці, бо в неї троє синів і жодної доньки. Ханна була в захваті від можливості одягти весільну сукню своєї свекрухи, особливо тому, що її мати не зберегла свою весільну сукню.

Наречена Ханна Блум / фото: tiktok.com/@itshannah

Оскільки Ханна вже планувала одягти простішу сукню від бренду Vera Wang на свою весільну церемонію, то вирішила, що не хоче одягати ще одну довгу сукню і найме кравчиню, щоб та переробила вінтажну сукню свекрухи в мінісукню для вечірки, яка відбулася за день до весілля.

Наречена Ханна Блум / фото: tiktok.com/@itshannah

«Я хотіла зберегти цілісність сукні і зробити її вірною стилю кінця 80-х - 90-х років, тому я залишила виріз і відкриті плечі такими самими», — пояснює Ханна. «Я хотіла зробити з неї кумедну і милу сукню для вечірки, тому вирішила зробити її мінісукнею і підняти талію. Замість просто вкоротити сукню, ми підняли низ і вирізали середню частину, щоб більшу частину вишивки було видно».

Наречена Ханна Блум / фото: tiktok.com/@itshannah

«Ми залишили недоторканими ті частини сукні, які я не включила (шлейф і середню частину сукні), щоб моя свекруха могла зробити з них спідницю і одягати її на річницю», — зазначає Ханна. «Ми взяли один із вишитих квітів і пришили його до внутрішнього боку смокінгу мого чоловіка, який він носив у день нашого весілля».

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Наречена Ханна Блум / фото: tiktok.com/@itshannah

Наречена Ханна Блум / фото: tiktok.com/@itshannah

Реакцію Нел ви можете побачити у відео, яким Ханна поділилася.