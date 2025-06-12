- Дата публікації
-
- Категорія
- Школа стилю
- Кількість переглядів
- 58
- Час на прочитання
- 2 хв
Кардинальний крок: наречена обрізала спідницю прекрасної та унікальної сукні своєї свекрухи
Досить часто наречені для весілля перешивають сукні мами чи бабусі, але щоб зміни вносилися у весільні сукні свекрухи — велика рідкість.
Саме така історія і сталася з дівчиною на ім’я Ханна Блум і вона стала популярною в TikTok, після того, як опублікувала відео зі сукнею своєї свекрухи Нел Блум, яку кардинально переробила.
Перед весіллям майбутня свекруха показала Ханні фотографії своєї весільної сукні, в якій йшла до вівтаря 1992 року. Вбрання із опущеною лінією плеча, завищеною талією та приголомшливим квітковим декором було розроблено брендом Scaasi. Побачивши вбрання, дівчина одразу закохалася в нього, повідомляє People.
«Я побачила сукню у весільному журналі і одразу захотіла її, але в жодному магазині її не було. Вони зробили лише кілька екземплярів», — розповіла Нел про вбрання. «Я просто подумала, що вона така оригінальна та унікальна, такої більше ні в кого немає. Мені сподобалися квіти!», — додала вона і зазначила, що їздила за сукнею до магазину Kleinfeld Bridal у Нью-Йорку.
Після весілля 1992 року Нел поклала вбрання до коробки і дбайливо зберігала. Коли вона дізналася, що її син вирішив одружитися, то дістала сукню і запропонувала новій невістці, бо в неї троє синів і жодної доньки. Ханна була в захваті від можливості одягти весільну сукню своєї свекрухи, особливо тому, що її мати не зберегла свою весільну сукню.
Оскільки Ханна вже планувала одягти простішу сукню від бренду Vera Wang на свою весільну церемонію, то вирішила, що не хоче одягати ще одну довгу сукню і найме кравчиню, щоб та переробила вінтажну сукню свекрухи в мінісукню для вечірки, яка відбулася за день до весілля.
«Я хотіла зберегти цілісність сукні і зробити її вірною стилю кінця 80-х - 90-х років, тому я залишила виріз і відкриті плечі такими самими», — пояснює Ханна. «Я хотіла зробити з неї кумедну і милу сукню для вечірки, тому вирішила зробити її мінісукнею і підняти талію. Замість просто вкоротити сукню, ми підняли низ і вирізали середню частину, щоб більшу частину вишивки було видно».
«Ми залишили недоторканими ті частини сукні, які я не включила (шлейф і середню частину сукні), щоб моя свекруха могла зробити з них спідницю і одягати її на річницю», — зазначає Ханна. «Ми взяли один із вишитих квітів і пришили його до внутрішнього боку смокінгу мого чоловіка, який він носив у день нашого весілля».
Реакцію Нел ви можете побачити у відео, яким Ханна поділилася.