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Картаті спідниці, костюми-трійки і тренчі: український бренд представив осінню колекцію

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Картаті спідниці, костюми-трійки і тренчі: український бренд представив осінню колекцію

Колірна палітра лінійки по-осінньому стримана.

Після літа і відпочинку в горах розпочинається нова глава в історії українського бренду diadia – осінь. У будь-якому куточку нашої країни ця пора потребує теплого трикотажу, верхнього одягу, який буде готовий до дощів і вітру, та костюмів для міських буднів. Усе це й не тільки – бренд представив у своїй осінній колекції.

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Колекція складається із затишних суконь і спідниць різної довжини.

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Із верхнього одягу представлені тренчі у декількох відтінках та стьобані оверсайз куртки.

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Класичні костюми трійки можна носити повним комплектом або комбінувати жилетки, жакети й штани з іншими речами. 

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Колірна палітра по-осінньому стримана – глибокий коричневий, сірий, білий, молочний і чорний доповнені ніжними квітковими та картатими принтами, блідо-рожевими і блакитними відтінками.

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Засновники бренду Діана Сидунчак і Влад Волос живуть і працюють на рідному Закарпатті, одному з наймальовничіших куточків країни. Їхня мета – просувати українське і знайомити з культурою, природою та історією рідного краю.

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Нагадаємо, до Дня незалежності diadia з брендом Willna випустили символічну колаборацію "Сміливим допомагає доля".

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Дата публікації
Перегляди
283
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