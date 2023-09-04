Картаті спідниці, костюми-трійки і тренчі: український бренд представив осінню колекцію

Після літа і відпочинку в горах розпочинається нова глава в історії українського бренду diadia – осінь. У будь-якому куточку нашої країни ця пора потребує теплого трикотажу, верхнього одягу, який буде готовий до дощів і вітру, та костюмів для міських буднів. Усе це й не тільки – бренд представив у своїй осінній колекції.

Колекція складається із затишних суконь і спідниць різної довжини.

Із верхнього одягу представлені тренчі у декількох відтінках та стьобані оверсайз куртки.

Класичні костюми трійки можна носити повним комплектом або комбінувати жилетки, жакети й штани з іншими речами.

Колірна палітра по-осінньому стримана – глибокий коричневий, сірий, білий, молочний і чорний доповнені ніжними квітковими та картатими принтами, блідо-рожевими і блакитними відтінками.

Засновники бренду Діана Сидунчак і Влад Волос живуть і працюють на рідному Закарпатті, одному з наймальовничіших куточків країни. Їхня мета – просувати українське і знайомити з культурою, природою та історією рідного краю.

Нагадаємо, до Дня незалежності diadia з брендом Willna випустили символічну колаборацію "Сміливим допомагає доля".

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