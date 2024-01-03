Кепки, ремені та сумки через плече: 5 наймодніших аксесуарів 2024 року

2024 рік тільки розпочався, а модні експерти вже складають списки найтрендовіших речей, які всі будуть мати.
На думку кількох стилістів, якою вони поділилися із виданням Business Insider, цього року будуть популярні яскраві аксесуари.
Кепки
Зверніть увагу на цей головний убір, оскільки нового року стилісти обіцяють, що він стане бестселером. У тренді будуть кепки з різних матеріалів та дизайнів.
Квіткові аксесуари
Цей тренд нас не залишить і 2024 року. Стилісти кажуть, що у моді будуть саме великі квіткові аксесуари. Їх рекомендують заплітати у волосся, носити як сережки чи кольє – чим більше, тим краще. Однак рекомендується робити квіткові аксесуари основним акцентом образу.
Яскраві ремені із пряжками
Великі пряжки з нульових, ймовірно, до нас повернуться. Сміливі ремені – це простий спосіб надати індивідуальності будь-якому вбранню, підкресливши його.
Сумки через плече
Цей аксесуар ніколи нас не залишав, але якщо 2023 року його трохи витіснили сумки-хобо, то 2024-го нам обіцяють повернення сумок через плече на п'єдестал першості. Такі сумки практичні і є чудовим способом зробити ваш лук цікавішим.
Окуляри у великій оправі
Сонцезахисні окуляри у дуже великій оправі та сміливого дизайну – чудовий вибір цього року, оскільки вони зроблять образ цікавішим, зухвалим та захищатимуть очі.
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