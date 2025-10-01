Ховаємо сумки і дістаємо каструлі: бренд Moschino шокував аксесуарами в новій колекції

Показ Moschino весна-літо 2026 / © Associated Press

Moschino — це бренд, який вміє шокувати і дивувати, і вкотре його креативний директор Адріан Аппіолаза вирішив створити провокацію. На подіумі під час презентації колекції на сезон весна-літо 2026 дизайнер показав суміш іронії, гри і соціальної критики, адже замість звичайних стильних сумок глядачам показали арт-об’єкти.

Моделі виходи тримаючи в руках каструлі, але не справжні, а зшиті з тканини, інші клатчі були у вигляді коробок з логотипом бренду Moschino, манекенів, упаковок фруктів і навіть відер чи цегли.

Показ Moschino весна-літо 2026 / © Associated Press

У новій колекції дизайнер намагався показати, що світ перенасичений товарами, він забруднюється, а глобальне потепління все ближче і ближче. Щоб створити цю колекцію Аppiolaza звертався до неліквіду, старих мішків з-під картоплі, мотузки, пресованої бавовни.

Показ Moschino весна-літо 2026 / © Getty Images

Основна ідея колекції — створювати цінність з «нічого». Те, що зазвичай асоціюється з утилітарним і «недорогим» (мішки, ящики, каструлі), стає предметом розкоші на подіумі.

Показ Moschino весна-літо 2026 / © Getty Images

Таким чином — за допомогою гумору — бренд ніби насміхається над «священним статусом» люксових аксесуарів.

Показ Moschino весна-літо 2026 / © Getty Images

Таке бачення моди креативне і незвичайне, а також привертає увагу, а саме цього дизайнер і хотів — бути помітним, обговорюваним, створювати «вау-ефект».

Показ Moschino весна-літо 2026 / © Getty Images

Показ Moschino весна-літо 2026 / © Getty Images