Худі, лонгсліви і штани на затин: новий дроп із соціальними месенджами від українського бренду

Український бренд унісекс-одягу FMK (ex Femka), що відомий своїми сміливими соціальними меседжами, окрім оновленої айдентики і нового ім’я, презентував колекцію «Броня твоїх прав», у якій зберігся фокус на правах людини, рівності і свободі самовираження.

Новий дроп підкреслює сталі цінності. У ньому поєдналися натуральні відтінки коричневого і білого з легкістю та текстурністю марлевої тканини — легкої, повітряної з характерною фактурою.

Головними героями капсули стали штани Right to Life і мініспідниця на затин, коротка спідниця з розрізом і лонгсліви Inclusion у двох відтінках.

До дропу увійшли два варіанти кімоно у чорному кольорі з насиченим матовим відтінком та базові топи у рожевих і коричневих тонах, які присвячені людиноцентричності.

Представлені також футболки і лонгсліви Changes з контрастними комірами — чорна з білим, лаймова з коричневим і синя з білим, натхненні історією суфражистського руху.

Фінальний штрих — лінійка худі у фіолетовому, рожевому і з принтом тай-дай «рожеве з білим».

Новий дроп продовжує філософію колекції Human Rights, вперше презентованої у 2021 році, що створена на основі Загальної декларації прав людини і присвячена базовим правам людини — рівності, гідності, свободі вибору.