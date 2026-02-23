Худі оверсайз, широкі штани і смугасті піжами: український бренд презентував весняну колекцію

Реклама

Український бренд Ace презентував нову колекцію Uncensored — homewear. У речах з цієї лінійки не хочеться залишатися вдома, вона переходить межі спальні у міський ритм.

Вона про близькість та інтимність. Колекція балансує між домом і містом, між особистим і публічним, залишаючи простір для інтерпретацій.

До весняної лінійки увійшли піжама оверсайз Ace Classy в смужку вільного силуету і з розслабленим посадженням, сет з легкого мікрофлісу з лонгслівом і широкими штанями на зав’язках, а також худі, шорти і штани із сетів Ace Bunny із щільної тканини зі скульптурним об’ємом.



У лінійці також представлене у лімітованій кількості худі оверсайз Bunny Uncensored насичено-червоного кольору, виготовлене з важкої тканини. Його об’ємний крій і щільний матеріал створюють ефект «затишного захисту», а яскравий відтінок робить лук помітним у міському ритмі.

Кольорова гама колекції: рожевий, молочний, сірий, яскраво-червоний та насичений бургунді. Ці відтінки ідеально підходять для перехідного сезону, додаючи свіжості та енергії образам і гармонійно поєднуючись із настроєм ранньої весни.