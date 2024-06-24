Кімоно, купальники і костюми з жилетами: нова колекція від українського бренду

Український бренд STIMMA презентував новий дроп Resort'24, на створення якого надихнуло літо: пляжний відпочинок, спонтанні мандри і приємні прогулянки.

У колекції увага закцентована на вільних силуетах: трикотажні комплекти, костюми з жилетами і кімоно. Речі можна комбінувати між собою або носити окремо.

Кольорова гама дропу універсальна: білий, світлий відтінок бежевого і шоколадний. Присутні також мінімалістичні принти – клітинка і смужка, які чудово розбавили однотонність.

До колекції також увійшли купальники, які є дебютом для бренду: роздільні, на тонких зав’язках і суцільні з вирізами.

Речі виготовлені з льону і віскози, які забезпечують легкість і зручність у спекотні літні дні.

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