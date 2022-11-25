Кінна естетика, челсі та платформи: Андре Тан назвав наймодніше взуття цієї зими

Український дизайнер розповів про головні взуттєві хіти цієї зими, якими вам потрібно поповнити свій гардероб.

Чоботи-труби

Від звичної моделі взуття вони відрізняються тим, що не мають блискавки із застібкою і ширина халяви рівномірна по всій довжині. Комбінуйте з класичним вечірньою сукнею і шубою або вузькими штанами з кардиганом.

Фото: Instagram Андре Тана

Чоботи-панчохи

Це зворотний тренд, що нагадує комбінацію панчох і черевиків, що щільно прилягають до ніг. Така модель підійде тим, кому хочеться пыдкреслити стрункі ноги. Комбінуйте з трикотажними сукнями, мініспідницями, шортами.

Фото: Instagram Андре Тана

Челсі

Черевики челсі не здають позиції ось уже який сезон — раджу носити і зі спідницями, і з сукнями, і з широкими штанами, і зі скінні. Це коротка модель черевиків, як правило, із круглим носом. Абсолютна хітяра – челсі з квадратним мисом, як на показах Tod's, Ferragamo та Jil Sander.

Фото: Instagram Андре Тана

Жокейські чоботи

Кінна естетика — хітяра цього сезону. Трендсеттери стилізують аристократичне взуття з легкими сукнями, стьобаними куртками та легінсами, трикотажними костюмами або офісним дрескодом.

Фото: Instagram Андре Тана

Чоботи на платформі

Після гучних туфель ляльки Bratz від Versace в моду знову повернулася платформа. Дизайнери експериментують не лише з босоніжками, а й із чоботями.

Фото: Instagram Андре Тана

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