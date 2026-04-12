Кіттен-хілз повертаються — 7 стильних поєднань, які мають дорогий вигляд

Після кількох сезонів абсолютного домінування кросівок і «зручної моди» ми, здається, готові до маленького оновлення, проте без крайнощів, бо ніхто не поспішає повертатися до височенних шпильок. Саме тому кіттен-хілз стали новими фаворитами.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Кіттен-хілз / © Associated Press

Мода останніх років навчила нас головного, що комфорт — не компроміс, а стандарт. Кросівки стали універсальним рішенням майже для будь-якого образу. Але зараз настрій змінюється, хочеться чогось «зібранішого», дорослого та витонченого, але без болю в ногах наприкінці дня.

Саме тут на сцену виходять кіттен-хілз — взуття, яке додає кілька сантиметрів зросту, робить силует витонченішим і має доречний вигляд і вдень, і ввечері, про це розповіло видання Real Simple. Як зазначає імідж-консультантка Шаронда Ірвінг, модниці активно переосмислюють цей колись «скромний» елемент гардероба, та перетворюють його на універсальний інструмент стилю.

Головна перевага цих туфель — баланс. Вони не перевантажують образ, не мають занадто формального вигляду та легко адаптуються під різні стилі І саме тому їх можна носити буквально з усім, від джинсів до вечірніх суконь.

Джинси та сорочка

Найбезпечніший та водночас стильний варіант — вкорочені чи підкочені джинси у поєднанні з базовим верхом, як от сорочкою, блузою чи трикотажем. А щоб образ не мав «дитячий» вигляд, важливо додати структуру, наприклад, жакет або мінімалістичні прикраси. Це ідеальний варіант для щоденного міського стилю.

Рівна спідниця та блуза

Є речі, які автоматично роблять образ дорогим і рівна спідниця саме з таких. У поєднанні з приталеною блузою та кіттен-хілз ви отримуєте образ, який має впевнений та професійний вигляд.

Додайте ремінь, сумку з металевою фурнітурою та прикраси і ефект «владного образу» вам гарантований.

Міні та колготи

Мініспідниці повернулися, тож тепер мають ще цікавіший вигляд. Кіттен-хілз додають витонченості та балансу до короткої довжини, а колготи підсилюють гламурний ефект і роблять образ сезоннішим. Тож це Ідеальний варіант для прохолодної погоди.

Легка мідіспідниця

Плісирована чи злегка розкльошена спідниця довжини міді — завжди про елегантність. У поєднанні з заправленою блузою та м’яким светром кіттен-хілз візуально подовжують ноги та додають легкості силуету.

Такий образ легко адаптується для роботи та вихідних днів. Додайте жакет або кардиган і ваш вигляд стане структурованішим.

Широкі штани

Широкі штани чи кюлоти — тренд, який не здає позицій. Кіттен-хілз тут працюють як противага, вони врівноважують об’єм і додають висоти. Особливо ефектно вигляд має висока посадка та заправлений топ або легкий джемпер. Коли підбори лише трохи виглядають з-під широких штанів, це має максимально акуратний вигляд.

Спорт-шик і підбори

Тренд на спортивний стиль поза спортзалом нікуди не зникає. Спробуйте поєднати джогери, базову футболку, укорочений жакет і додати кіттен-хілз. У результаті отримаєте образ, який ніби промовляє «я просто вийшла у справах», але при цьому ви матимете бездоганний вигляд.

Сукня міді

Якщо не знаєте, що вдягнути — оберіть сукню міді. Особливо виграшний вигляд мають легкі, «повітряні» тканини та принти. Тоді кіттен-хілз роблять образ витонченішим, але залишають комфорт.

Це ідеальний варіант для бранчу, шопінгу чи неформального вечора. Додайте сумку через плече і образ буде завершено.

Кіттен-хілз — це не просто тренд, а відповідь на запит сучасної жінки мати
стильний вигляд, проте не жертвувати комфортом. Вони не намагаються домінувати в образі, натомість делікатно підкреслюють його, додають ті самі «кілька відсотків шику», які все змінюють.І головне — вони доводять, щоб мати зібраний та дорогий вигляд, не обов’язково підійматися на 10 сантиметрів, іноді достатньо всього кількох.

