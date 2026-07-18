Кюлоти знову у моді: чому всі раптом закохалися у цей зручний одяг

Кюлоти знову у моді / © Credits

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Ще зовсім недавно модний світ диктував зовсім інші правила, чим коротші шорти, тим актуальніший образ. Мікрошорти буквально заполонили подіуми, стрітстайл і соцмережі. Але мода, як завжди, любить контрасти. Видання The New York Times розповіло, чому кюлоти переживають гучне повернення та чого цей тренд має всі шанси залишитися з нами надовго.

Кюлоти — широкі укорочені штани, які легко можна сплутати зі спідницею. І хоча ця модель з’явилася ще у XIX столітті, справжню популярність вона здобула наприкінці 1960-х та у 1970-х роках. Серед її прихильниць були Даяна Росс, Твіггі, а також дизайнер Марк Боан, який створював кюлоти навіть із хутра для Christian Dior. Тепер цей силует переживає ренесанс. У сучасних колекціях свої версії представили Gap, Bottega Veneta, Veronica Beard та багато інших брендів.

кюлоти з хутра для Christian Dior / © Getty Images

Кюлоти — головна річ сезону

Мода дедалі більше орієнтується не лише на красу, а й на реальне життя. Саме тому кюлоти ідеально вписуються у сучасний ритм. Вони однаково доречні для офісу, прогулянок, подорожей чи вечірніх виходів. У них комфортно в спеку, вони легко комбінуються як із кедами, так і з підборами, а ще чудово працюють у міжсезоння.

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Кеке Палмер / © Associated Press

Повернення тренду можна пояснити одразу кількома причинами:

після пандемії люди почали ще більше цінувати комфорт у повсякденному одязі

через спекотніше літо виникла потреба у легких і вільних силуетах

покупці дедалі уважніше ставляться до витрат і обирають речі, які можна носити багато сезонів.

Саме тому дедалі популярнішим стає поняття «вартість одного виходу» — люди оцінюють не лише ціну покупки, а й те, скільки разів зможуть її вдягнути. Кюлоти у цьому сенсі — майже ідеальна інвестиція.

Новий силует

Ешлі Мадекве / © Associated Press

Останні кілька років модою правили широкі штани. Після того як вузькі джинси остаточно поступилися місцем оверсайз силуетам, дизайнери почали шукати нові способи освіжити знайому форму.

Замість того щоб робити штани ще ширшими, вони почали експериментувати з довжиною. Так з’явилася нова хвиля популярності кюлотів — моделей, які закінчуються приблизно посередині литки та створюють елегантний, але невимушений образ.

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Сьогодні вони чудово поєднуються з приталеними топами, футболками, сорочками, жакетами та легкими светрами, і створюють збалансований силует.

Історія, яка почалася понад століття тому

штани кюлоти 1922 рік / © Getty Images

Перші кюлоти з’явилися як практичний одяг для активних жінок. Завдяки широкому крою вони дозволяли комфортно їздити верхи та кататися на велосипеді, водночас зовні нагадували спідницю. Це було важливо у часи, коли жінкам майже не дозволялося носити штани на публіці.

Фактично кюлоти стали одним із символів поступового розширення жіночої свободи. А вже у 1960–70-х роках, коли суспільство переживало сексуальну революцію, вони остаточно закріпилися як модна альтернатива класичним штанам. Тоді їх носили з піджаками, оксфордськими сорочками, светрами з м’якими комірами та високими чоботами.

Кому пасують кюлоти

Рейчел Келлер / © Associated Press

Сучасні кюлоти давно перестали бути одягом лише для жінок. Завдяки популярності гендерно нейтральної моди та любові до вільних силуетів їх дедалі частіше обирають і чоловіки.

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Їх цінують за легкість, свободу рухів, універсальність і можливість експериментувати зі стилем без радикальних змін гардероба. Втім, історики моди нагадують, що не всі довгі шорти можна назвати кюлотами. Справжня модель має характерний широкий крій та велику кількість тканини, яка створює ефект спідниці. Просто подовжені бермуди — це ще не кюлоти, хоча бренди нерідко використовують популярну назву як маркетинговий інструмент.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кюлоти повернулися не лише тому, що мода знову звернулася до естетики 70-х. Вони ідеально відповідають запиту сучасної людини мати стильний вигляд, почуватися комфортно та купувати речі, які залишаться актуальними не один сезон.

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