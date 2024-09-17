Класичні кольори, жаті тканини та вільні фасони: Tommy Hilfiger представив колекцію весна-літо 2025

У Нью-Йорку в межах Тижня моди американський бренд Tommy Hilfiger презентував публіці нову колекцію прет-а-порт весна-літо 2025.
Показ бренду був дуже незвичайним, адже відбувся на кораблі, який названий на честь убитого президента США Джона Ф. Кеннеді, який від 1965 до 2021 років працював як пором. Таким чином у бренді Tommy Hilfiger вирішили показати не лише відмінну рису Нью-Йорка, але водночас знакову та автентичну.
Моделі дефілювали по палубах демонструвавши повсякденну та лаконічну колекцію, яка включала класичні для бренду відтінки: сині, червоні та білі. Також у цій колекції можна побачити велику кількість бежевих кольорів, чорний та блакитний.
У колекції була характерна для Tommy Hilfiger смужка, багато сорочок, V-подібні декольте, плісування і, звичайно ж, сукні-сорочки різної довжини. Також можна помітити плащі, кардигани, блейзери, жакети, штани та вбрання в клітку. Цікавим рішенням, яке є трендом цього року, стала жата тканина, як бачимо цей тренд буде з нами й 2025 року.
Що стосується взуття, то Tommy Hilfiger пропонують насамперед зручність. У колекції весна-літо 2025 року бренд представив плетені мюлі, туфлі на шнурках і мокасини.
Сумки-мішки продовжують бути трендом, але 2025 року марка пропонує звернути увагу на в'язані моделі та сумки з м'якої тканини.
Читайте також:
- Квіти, яскраві відтінки та жіночність: бренд Carolina Herrera презентував колекцію весна-літо 2025
- Сорочки, лаконічні кольори та багато рафії: бренд Michael Kors презентував колекцію весна-літо 2025
- Головна тенденція – жіночність: Андре Тан назвав тренди осені 2024 року