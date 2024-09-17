Класичні кольори, жаті тканини та вільні фасони: Tommy Hilfiger представив колекцію весна-літо 2025

Показ бренду був дуже незвичайним, адже відбувся на кораблі, який названий на честь убитого президента США Джона Ф. Кеннеді, який від 1965 до 2021 років працював як пором. Таким чином у бренді Tommy Hilfiger вирішили показати не лише відмінну рису Нью-Йорка, але водночас знакову та автентичну.

Моделі дефілювали по палубах демонструвавши повсякденну та лаконічну колекцію, яка включала класичні для бренду відтінки: сині, червоні та білі. Також у цій колекції можна побачити велику кількість бежевих кольорів, чорний та блакитний.

У колекції була характерна для Tommy Hilfiger смужка, багато сорочок, V-подібні декольте, плісування і, звичайно ж, сукні-сорочки різної довжини. Також можна помітити плащі, кардигани, блейзери, жакети, штани та вбрання в клітку. Цікавим рішенням, яке є трендом цього року, стала жата тканина, як бачимо цей тренд буде з нами й 2025 року.

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Що стосується взуття, то Tommy Hilfiger пропонують насамперед зручність. У колекції весна-літо 2025 року бренд представив плетені мюлі, туфлі на шнурках і мокасини.

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Сумки-мішки продовжують бути трендом, але 2025 року марка пропонує звернути увагу на в'язані моделі та сумки з м'якої тканини.

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

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