Класичні костюми, кейпи і краватки: український бренд презентував колекцію, натхненну поетичною романтикою

Український бренд L’eskizzo презентував свою нову колекцію Sonnet – чуттєву, інтелектуальну та витончену. Колекція є відображенням жіночності, що не потребує пояснень: вона відчувається у кожному русі і дотиці тканини.

Її основою стали елегантні силуети з чітким архітектурним кроєм. Лінії, що підкреслюють жіночність і впевненість, створюють гармонію між силою й чуттєвістю. Палітра приглушених відтінків додає моделям стриманої розкоші.

До капсули увійшли класичні костюми, краватки, кейпи, а також корсетні лінії, що надають силуетам точності і виразності.

Головні кольори колекції – глибокий бургунді і приглушений рожевий, які чудово відображають поєднання маскулінності і фемінності.

У центрі уваги – жінка у костюмі, яка закохана в життя, людей і місто. Бренд прагнув знайти новий погляд на звичні речі, саме тому у колекції з’явився жакет із краваткою, яка є частиною лацкана, а також сукня і топ, де краватка перетворюється на шалик, що обвиває шию. Окрему увагу приділили фактурній краватці, яка додає родзинку навіть найпростішим образам.

Відомий корсет бренду нинішнього сезону трансформується у сукню, яка поєднується з кейпом.

Кейп став важливим елементом в експериментах бренду. Одним із цікавих результатів стала комбінація асиметричної жилетки і штанів, завершена кейпом – багатошаровість і цікаві пропорції створюють нову динаміку у силуетах.

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