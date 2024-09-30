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Класичні жакети та спідниці-шорти: нова колекція українського бренду

Класичні жакети та спідниці-шорти: нова колекція українського бренду

В новому дропі ідеально поєдналися аристократичність і практичність.

Український бренд Fashionista презентував нову колекцію Posh & Cozy, в якій поєдналися комфорт і шик.

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Головний акцент лінійки – позачасова база, яка стане основою гардеробу, де в кожній речі поєднані функціональність і витончений стиль.

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До колекції увійшли класичні жакети, штани-палацо та спідниці-шорти з плісуванням – все для прихильників образів office core.

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Кольорова гама дропу: чорний, молочний, шоколадний і бордо.

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Трикотаж став ключовим елементом для створення затишку і практичності нинішньої осені.

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