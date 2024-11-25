Кокетливі сукні і жакети з торочкою: нова вишукана колекція від Андре Тана

Андре Тан презентував нову колекцію "Fenix", на яку його надихнули однойменний птах і незламність українського жіноцтва.



Птах фенікс – символ відродження та безсмертя. Фенікс відроджується з попелу новою версією себе, молодим і сильним, він уособлює образ надії для багатьох поколінь, міцно вкорінений у міфології та фольклорі різних країн земної кулі.

"Фенікс – це приклад того, як можна знайти в собі сили у важкі часи та негаразди, піднятись і рухатися далі. Справжнім феніксом сьогодні я вважаю українську жінку, кожного українця – нас всіх. Ми щодня встаємо і відроджуємось у новому дні, рухаємось далі до перемоги, бо назад шляху вже немає", – прокоментував Андре Тан.

Капсула складається із кокетливих суконь, спідниць максі, жакетів, топів і штанів.

Особливим елементом колекції є сукня-смокінг, де замість стандартних рукавів – "крила" з торочки.

Торочка на рукавах суконь, топів і жакетів – приємна (на дотик і для ока) деталь, яка створює ефект руху, свободи та легкості, додає речам вишуканої динаміки.

Сексуальність дизайнерських суконь з торочкою на рукавах допомагає проживати життя у ритмі танцю і не втрачати наснагу навіть у несприятливих обставинах.

"Інколи, щоб зробити правильне рішення або оцінити те, що відбувається довкола, потрібно трішки відірватись від землі. Злетіти вверх як птах. Fenix – це мій new year resolution для всіх українців. Стати птахом-феніксом, відірватись від землі і загадати бажання. Воно у всіх одне, тому воно обов’язково здійсниться" – сказав дизайнер.

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