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Кокетливі сукні, корсети і штанні костюми: новорічна колекція від українського бренду

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Кокетливі сукні, корсети і штанні костюми: новорічна колекція від українського бренду

Головним кольором новорічної лінійки став червоний.

Український бренд Marsego презентував новорічну колекцію, яка втілює справжній дух свята і підкреслює притаманну йому урочистість і жіночність.

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Увага колекції прикута до червоного кольору, який символізує удачу та розкіш, і рясного декору з бантиків.

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До лінійки увійшли елегантні штани-кльош і палацо, подовжений і вкорочений корсет, міні та міді сукні, класичні костюми з атласним жакетом і комбінезон з відкритою спиною.

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Родзинкою колекції став домашній костюм із золотої люрексової нитки, щоб і вдома мати святковий вигляд.

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Також представлена мініверсія для дитини у вигляді теплого костюму з пряжі, який складається зі светра, прикрашеного атласними бантиками.

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У лімітованій капсулі гармонійно поєднали червоний, білий і чорний кольори та преміальні тканини, які створюють елегантний ансамбль. Речі з лінійки легко міксуються для створення різноманітних образів і настроїв.

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Дата публікації
Перегляди
221
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