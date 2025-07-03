Кокетливі сукні і костюми з тваринним принтом: нова літня колекція від українського бренду

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Український бренд STIMMA презентував нову лімітовану літню колекцію SIGNS OF SUMMER, створену у колаборації з українською дизайнеркою Наталією Дудкою.

Це візуальна інтерпретація літа у його чуттєвості і природності — через сукні, які торкаються тіла, сітку, яка дихає разом із тобою, і фактури, що вловлюють дотик сонця, солоність повітря і тепло шкіри. Кожна річ — це знак літа: його м’яка сила, природна краса й легкість, яку ми відкриваємо в собі знову і знову.

У капсулі поєдналися натуральні матеріали, прозорі текстури і влучні акцентні рішення. Лляні і віскозні тканини забезпечують природне дихання тіла у літню спеку. Сітка й мереживо — це про відкритість, легкість і тактильну чуттєвість.

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До колекції увійшли кокетливі міні та максісукні, костюми, кроптопи і боді, що підтримують природний ритм літа та відчуття невимушеності.

Тваринні принти — зокрема леопард і зебра — додають образам дикості, інстинктивності та сили. А палітра з відтінками білого, вершкового, пісочного й шоколадного відсилає до літнього світла, засмаглої шкіри і теплого каміння під ногами.

Знімання кампейну відбулася на узбережжі Чорного моря — серед кам’яних скель, солоного повітря та південного світла. Локація стала продовженням самої капсули: природною, відкритою і живою. Тут одяг бренду розкрив себе на повну — на вітрі, у русі і дотику до тіла.

Ця колекція — про знаки, які ми вловлюємо шкірою, дотиком, поглядом. У прозорості тканин і м’яких лініях оживає момент, у якому хочеться залишитися.

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