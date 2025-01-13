Яскравий тренд 2025 року: кольорові шкіряні рукавички, які носитимуть всі

Цей аксесуар точно стане вашим улюбленим у холодну пору року та прослужить не один сезон.

Шкіряні рукавички — це простий аксесуар для холодної пори року, який є у кожної жінки. Це досить проста, практична і навіть трохи нудна річ, проте модні бренди та трендсеттери, серед яких і знаменитості, у 2025-му пропонують зробити рукавички однією з акцентних частин образу.

Фото: Getty Images

У новому році рукавички опиняться в центрі уваги і вийдуть із тіні. Тепер у моді яскраві відтінки рукавичок, тому відмовтеся від звичайних чорних коротких варіантів та придивіться до моделей у так званому оперному стилі, а також з вирізами, складками та перфорацією.

Безпрограшним варіантом луків будуть рукавички коричневих і винних відтінків, проте також не варто проходити повз зелені або святкові кольори: червоні, жовті чи лілові.

Фото: Getty Images

Рукавички чудово поєднуються з різними варіантами пальт, кейпами та об'ємними светрами, особливо, якщо вони у вас нейтрального відтінку, то рукавички будуть у такому разі цікавим і яскравим акцентом, особливо у поєднанні з сумкою такого ж відтінку або взуттям.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Також відзначимо той факт, що шкіряні рукавички були представлені багатьма брендами на подіумах сезону осені-зими 2024 та весни-літа 2025. Зокрема різні варіанти та відтінки цього аксесуару пропонували: Miu Miu, Bottega Veneta, Burberry та Gucci.

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Колекція Gucci весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

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