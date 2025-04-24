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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
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35
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Комплекти з бікіні і топи з корсетними елементами: український бренд презентував весняну колекцію

Капсула присвячена елегантному і спокусливому чорному кольору.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Капсула бренду U-R-SO

Капсула бренду U-R-SO

Український бренд білизни U-R-SO презентував нову весняну колекцію Iconic Sexy Black, яка присвячена елегантному і найвитонченішому чорному кольору.

До капсули увійшли новинки та оновлені бестселери бренду у чорному: ніжні і комфортні комплекти зі стрингами, бікіні та бразиліанами, пікантні аксесуари з еластичної стрічки, а також боді, лонгсліви і топи з корсетними елементами, які можна носити, як самостійно, так і в поєднанні з улюбленими джинсами чи спідницями.

Пріоритетом у створенні колекції були лаконічний виразний дизайн і безкомпромісна зручність виробів. Білизна з оновленої лінійки виготовлена з модала — зносостійкої натуральної тканини, яка дарує комфорт і легкість, а крій та регулювання деталей виробів пропрацьовані з турботою про жіноче тіло.

Вибір чорного, як ключового кольору — нетиповий, як для весняної капсули, але максимально зважений.

Бренд вважає, що чорна білизна — безпрограшний варіант на щодень і будь-якого приводу. Якщо ви прагнете уваги, чорний комплект зробить образ довершеним і підкреслить природну красу, якщо ви цінуєте затишок та комфорт — чорний дасть відчуття впевненості і захищеності.

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