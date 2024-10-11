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Корисний лайфгак: як вдягти одяг, не змастивши його косметикою

Корисний лайфгак: як вдягти одяг, не змастивши його косметикою

Як вдягти одяг не змастивши його косметикою / Фото: Credits

Багато дівчат стикалися з ситуацією, коли треба вдягти світлий одяг вже після того, як ви зробили макіяж і це може стати серйозним випробуванням.

На каналі блогерки SABRINA NICKEL з’явився цікавий лайфгак, який допоможе уникнути плям на світлому одязі та проблеми з макіяжем під час одягання. 

Блогерка пропонує простий, але геніальний трюк: просто надягніть шапочку для душу на обличчя перед тим, як вдягати одяг. Цей метод дозволяє захистити макіяж від можливих плям і невдалих випадковостей, а також зберегти вашу зачіску в належному стані.

Цей лайфгак стане в пригод, коли ви поспішаєте на роботу чи зустріч і треба швидко перевдягнутися та мати бездоганний вигляд. Нехай ваше обличчя залишиться бездоганним, а одяг – чистим. 

Замість шапочки можна використати звичайний пакет.

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