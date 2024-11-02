Корисний лайфгак: як відпрасувати принтовані речі

Прасування одягу з принтами може стати дійсно складним завданням, особливо якщо хочеться запобігти трісканню малюнка чи його тьмяності.

На сторінці sudha.lukka поділилися цікавим і простим лайфгаком, який допоможе вам обережно та ефективно випрасувати речі з принтом і зберегти їхній ідеальний вигляд.

Що потрібно:

Для цього методу вам знадобиться лише звичайна кухонна фольга. Вона виконує функцію захисного бар'єра, який запобігає перегріванню принта, а отже — його пошкодженню.

Що робити:

Відміряйте та відірвіть шматок фольги достатнього розміру, щоб покрити підошву праски. Обгорніть фольгою праску так, щоб уся її нижня частина була повністю захищена. Налаштуйте температуру відповідно до типу тканини, але не перевищуйте допустимий рівень, зазначений на етикетці одягу. Обережно почніть прасувати одяг одразу поверх принта. Завдяки фользі тепло розподіляється рівномірно, а малюнок захищений від прямого контакту з гарячою поверхнею праски.

Цей метод дозволяє прасувати принтовані речі швидко, зручно та без зайвого ризику для малюнка. Спробуйте та переконайтеся, наскільки він ефективний, а ваші улюблені речі залишатимуться як нові.

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