Корисний лайфгак: як відпрасувати принтовані речі

Прасування одягу з принтами може стати дійсно складним завданням, особливо якщо хочеться запобігти трісканню малюнка чи його тьмяності.
На сторінці sudha.lukka поділилися цікавим і простим лайфгаком, який допоможе вам обережно та ефективно випрасувати речі з принтом і зберегти їхній ідеальний вигляд.
Що потрібно:
Для цього методу вам знадобиться лише звичайна кухонна фольга. Вона виконує функцію захисного бар'єра, який запобігає перегріванню принта, а отже — його пошкодженню.
Що робити:
- Відміряйте та відірвіть шматок фольги достатнього розміру, щоб покрити підошву праски.
- Обгорніть фольгою праску так, щоб уся її нижня частина була повністю захищена.
- Налаштуйте температуру відповідно до типу тканини, але не перевищуйте допустимий рівень, зазначений на етикетці одягу.
- Обережно почніть прасувати одяг одразу поверх принта. Завдяки фользі тепло розподіляється рівномірно, а малюнок захищений від прямого контакту з гарячою поверхнею праски.
Цей метод дозволяє прасувати принтовані речі швидко, зручно та без зайвого ризику для малюнка. Спробуйте та переконайтеся, наскільки він ефективний, а ваші улюблені речі залишатимуться як нові.
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