як герцогиня Софі зробила пудрово-рожевий трендовим кольором 2026 року / © Getty Images

Реклама

Королівський стиль традиційно асоціюється з позачасовою елегантністю, але саме тому він часто стає джерелом майбутніх трендів. Пудрово-рожевий — яскравий приклад. У сезоні весна — літо 2026 цей відтінок знову опиняється у центрі уваги дизайнерів, стилістів і модних редакторів, і для герцогині Софі це не новина, про це розповіло видання Woman&Home.

Протягом багатьох років вона обирає відтінки цвіту сакури, пудри та рожевого кварцу як для офіційних виходів, так і для неформальних подій. Її образи доводять, що пудрово-рожевий — це не тренд на один сезон.

Як носити пудрово-рожевий навіть зимою

герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Хоча пастельні відтінки традиційно асоціюються з весною, Софі майстерно демонструє, як вписати їх у холодний сезон. Її секрет — трикотаж і багатошаровість.

Реклама

На Royal Windsor Horse Show герцогиня з’явилася у світло-рожевому джемпері з круглим вирізом, плісированій білій мідіспідниці та темно-синьому пальті. Формально це був травень, але з більш щільним верхнім одягом і високими чоботами подібний образ легко адаптувати для пізньої зими чи ранньої весни.

Схожий хитрик вона використовувала й раніше, наприклад, з рожевим светром із цікавим коміром, коли пудрово-рожевий не домінував, а працював як м’який акцент.

Ідеальні поєднання

герцогиня Единбурзька Софі та принц Вільям / © Getty Images

Головне правило, якого дотримується герцогиня Софі, — м’який контраст. Найкращі союзники пудрово-рожевого:

білий

молочний

кремовий

бежевий

теплий пісочний

Ці нейтральні відтінки підкреслюють ніжність рожевого, не «перенавантажують» образ. Натомість чорний чи холодний сірий можуть мати надто різкий вигляд. Формула, яка завжди працює:

Реклама

рожевий светр і білі джинси

пудрова спідниця чи штани та білий трикотаж

рожевий акцент і світла база

Результат — елегантний, свіжий та сучасний образ.

Коли пастель стає заявою

герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Попри любов до стриманих поєднань, герцогиня Софі не боїться монохромного образу. Для офіційних подій вона часто обирає повністю рожеві образи та доповнює їх аксесуарами у тон.

Так було на службі подяки на честь королеви Єлизавети II у 2022 році та на церемонії Ордену Підв’язки минулого літа. Клатч, капелюшок і взуття в одному відтінку створювали бездоганно зібраний, гармонійний образ.

Такий підхід підходить не всім, і це нормально. Якщо монохромний образ здається занадто сміливим, варто повернутися до світлих нейтралів, саме так Софі робить у менш формальних образах.

Реклама

Весільний сезон і металеві акценти

герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Пудрово-рожевий — ідеальний вибір і для образу гості на весілля. Особливо актуальне поєднання з металевими відтінками:

золото

срібло

рожеве золото

Золото додає тепла, срібло — холодної елегантності. Вибір варто робити, орієнтуючись на підтекст тканини. А якщо вбрання з принтом, можна сміливо підхопити один із кольорів малюнка в аксесуарах, як це не раз робила герцогиня Софі.

Поки весна лише наближається, трикотаж, шари та ніжні відтінки — найкращий спосіб підготуватися до нового сезону. Пудрово-рожевий 2026 року — це не просто тренд, а естетика м’якості, балансу та впевненості.

герцогиня Единбурзька Софі / © Associated Press

герцогиня Единбурзька Софі та принцеса Кетрін / © Getty Images

герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

герцогиня Единбурзька Софі / © Associated Press

герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Софі роками доводить, що цей колір може бути доречним у будь-якому віці, статусі та сезоні. Головне — правильні поєднання, спокійні контрасти та трохи королівської стриманості.