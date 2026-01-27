- Дата публікації
Королівська пастель — як герцогиня Софі зробила пудрово-рожевий трендовим кольором 2026 року
Ніжний, вишуканий та універсальний — пудрово-рожевий офіційно повертається у список головних кольорів весни — літа 2026 року. І якщо хтось і знає, як носити цей відтінок без інфантильності та надмірної солодкості, то це герцогиня Единбурзька Софі.
Королівський стиль традиційно асоціюється з позачасовою елегантністю, але саме тому він часто стає джерелом майбутніх трендів. Пудрово-рожевий — яскравий приклад. У сезоні весна — літо 2026 цей відтінок знову опиняється у центрі уваги дизайнерів, стилістів і модних редакторів, і для герцогині Софі це не новина, про це розповіло видання Woman&Home.
Протягом багатьох років вона обирає відтінки цвіту сакури, пудри та рожевого кварцу як для офіційних виходів, так і для неформальних подій. Її образи доводять, що пудрово-рожевий — це не тренд на один сезон.
Як носити пудрово-рожевий навіть зимою
Хоча пастельні відтінки традиційно асоціюються з весною, Софі майстерно демонструє, як вписати їх у холодний сезон. Її секрет — трикотаж і багатошаровість.
На Royal Windsor Horse Show герцогиня з’явилася у світло-рожевому джемпері з круглим вирізом, плісированій білій мідіспідниці та темно-синьому пальті. Формально це був травень, але з більш щільним верхнім одягом і високими чоботами подібний образ легко адаптувати для пізньої зими чи ранньої весни.
Схожий хитрик вона використовувала й раніше, наприклад, з рожевим светром із цікавим коміром, коли пудрово-рожевий не домінував, а працював як м’який акцент.
Ідеальні поєднання
Головне правило, якого дотримується герцогиня Софі, — м’який контраст. Найкращі союзники пудрово-рожевого:
білий
молочний
кремовий
бежевий
теплий пісочний
Ці нейтральні відтінки підкреслюють ніжність рожевого, не «перенавантажують» образ. Натомість чорний чи холодний сірий можуть мати надто різкий вигляд. Формула, яка завжди працює:
рожевий светр і білі джинси
пудрова спідниця чи штани та білий трикотаж
рожевий акцент і світла база
Результат — елегантний, свіжий та сучасний образ.
Коли пастель стає заявою
Попри любов до стриманих поєднань, герцогиня Софі не боїться монохромного образу. Для офіційних подій вона часто обирає повністю рожеві образи та доповнює їх аксесуарами у тон.
Так було на службі подяки на честь королеви Єлизавети II у 2022 році та на церемонії Ордену Підв’язки минулого літа. Клатч, капелюшок і взуття в одному відтінку створювали бездоганно зібраний, гармонійний образ.
Такий підхід підходить не всім, і це нормально. Якщо монохромний образ здається занадто сміливим, варто повернутися до світлих нейтралів, саме так Софі робить у менш формальних образах.
Весільний сезон і металеві акценти
Пудрово-рожевий — ідеальний вибір і для образу гості на весілля. Особливо актуальне поєднання з металевими відтінками:
золото
срібло
рожеве золото
Золото додає тепла, срібло — холодної елегантності. Вибір варто робити, орієнтуючись на підтекст тканини. А якщо вбрання з принтом, можна сміливо підхопити один із кольорів малюнка в аксесуарах, як це не раз робила герцогиня Софі.
Поки весна лише наближається, трикотаж, шари та ніжні відтінки — найкращий спосіб підготуватися до нового сезону. Пудрово-рожевий 2026 року — це не просто тренд, а естетика м’якості, балансу та впевненості.
Герцогиня Софі роками доводить, що цей колір може бути доречним у будь-якому віці, статусі та сезоні. Головне — правильні поєднання, спокійні контрасти та трохи королівської стриманості.