Корсети, зав'язки та довгі спідниці: колишня бортпровідниця точно відтворює вбрання минулого століття

Дівчина на ім'я Аста Дарлінг від 2014 до 2020 рік працювала бортпровідницею та літала по всьому світу. Завдяки професії вона була в багатьох містах, тому коли в неї з'являлася можливість, ходила до музеїв моди, де розглядала старовинні вбрання й аксесуари. У 2020 році дівчина отримала травму, через яку змушена була піти з професії, а потім почалася пандемія коронавірусу.

@asta.darling Певні часи, коли погані це загрожує, він стає на шляху до запуску і побудови життя, що ви думаєте. So I did. ♬ original sound — Asta Darling

Будучи вдома на карантині, вона почала публікувати відео в TikTok. Нове хобі було обрано нею не просто так, адже за освітою вона дизайнерка костюмів і закінчила Вімблдонський коледж мистецтв у Лондоні.

Дівчина просто показувала на відео створені нею вбрання у стилі Вікторіанської епохи та ампір і її ролики ставали вірусними, підписникам справді було цікаво спостерігати, як одягалися люди того часу.

@asta.darling Honestly, я маю на увазі не велика зміна коли Lizzy married Mr. Darcy. Fancier fabrics and entire library to herself ♬ original sound — Asta Darling

Так роликів на каналі дівчини ставало дедалі більше, як і костюмів. У відео Аста детально показує всі частини вбрання, яке носили жінки 100 і 200 років тому.

Також вона відтворює вбрання із серіалів, наприклад, таких як "Бріджертони" або образи мультяшних персонажів.

Згідно з інтерв'ю дівчини The Commercial Appeal, виготовлення деяких вбрань триває три дні, а на інші може піти й тиждень. Вона зберігає кожен костюм у своїй шафі, іноді повторно використовує їх, а іноді міксує з іншими вбраннями.

@asta.darling Думки, що я маю, щоб думати про те, щоб змішати і робити два різних outfits для того, щоб бути схильним і я зрозумів це, щоб бути абсолютно нестерпним. I think the yellow on the bodice тільки не збирається gingham! ♬ Dance The Night (Від Barbie The Album) — Dua Lipa

@asta.darling Працюючи на новому Regency dress для проекту і я розглядаю цей dress apart for fabric I news news Daphne Bridgerton останній ніч і I'll бути sad to not see her in Season 3! ♬ Simon and Lady Danbury — Kris Bowers

Читайте також: