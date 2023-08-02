Корсети, зав'язки та довгі спідниці: колишня бортпровідниця точно відтворює вбрання минулого століття

Дизайнерка костюмів дає можливість трохи поглянути на моду минулого завдяки своїм розкішним вбранням.
Дівчина на ім'я Аста Дарлінг від 2014 до 2020 рік працювала бортпровідницею та літала по всьому світу. Завдяки професії вона була в багатьох містах, тому коли в неї з'являлася можливість, ходила до музеїв моди, де розглядала старовинні вбрання й аксесуари. У 2020 році дівчина отримала травму, через яку змушена була піти з професії, а потім почалася пандемія коронавірусу.
@asta.darling
Певні часи, коли погані це загрожує, він стає на шляху до запуску і побудови життя, що ви думаєте. So I did.♬ original sound — Asta Darling
Будучи вдома на карантині, вона почала публікувати відео в TikTok. Нове хобі було обрано нею не просто так, адже за освітою вона дизайнерка костюмів і закінчила Вімблдонський коледж мистецтв у Лондоні.
Дівчина просто показувала на відео створені нею вбрання у стилі Вікторіанської епохи та ампір і її ролики ставали вірусними, підписникам справді було цікаво спостерігати, як одягалися люди того часу.
@asta.darling
Honestly, я маю на увазі не велика зміна коли Lizzy married Mr. Darcy. Fancier fabrics and entire library to herself♬ original sound — Asta Darling
Так роликів на каналі дівчини ставало дедалі більше, як і костюмів. У відео Аста детально показує всі частини вбрання, яке носили жінки 100 і 200 років тому.
@asta.darling Відповідь на @este's friend of mine ♬ Makeba — Jain
Також вона відтворює вбрання із серіалів, наприклад, таких як "Бріджертони" або образи мультяшних персонажів.
@asta.darling Still feeling massively burned out but going to force myslf to get started on a new project Maybe a brand new princess cosplay will cheer me up Any suggestions? @ancientlorevillageknox ♬ Kingdom Dance — від "Tangled"/Score — Alan Menken
Згідно з інтерв'ю дівчини The Commercial Appeal, виготовлення деяких вбрань триває три дні, а на інші може піти й тиждень. Вона зберігає кожен костюм у своїй шафі, іноді повторно використовує їх, а іноді міксує з іншими вбраннями.
@asta.darling Відповідь на @marakiii ♬ original sound — <3
@asta.darling
Думки, що я маю, щоб думати про те, щоб змішати і робити два різних outfits для того, щоб бути схильним і я зрозумів це, щоб бути абсолютно нестерпним. I think the yellow on the bodice тільки не збирається gingham!♬ Dance The Night (Від Barbie The Album) — Dua Lipa
@asta.darling Undressing Slytherin! What house are you??? ???? #slytherin #cosplay #historicalfashion #harrypottercosplay #slytherin #victorianfashion ♬ DANCE DANCE
@asta.darling
Працюючи на новому Regency dress для проекту і я розглядаю цей dress apart for fabric I news news Daphne Bridgerton останній ніч і I'll бути sad to not see her in Season 3!♬ Simon and Lady Danbury — Kris Bowers
@asta.darling Secret bookshelves на @vizcayamuseum ♬ Secret — The Pierces
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