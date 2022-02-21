Косметика для ніг та намальовані "шви": чим жінки у 40-х роках замінювали дефіцитні панчохи

Важко уявити, що така річ як панчохи може приховувати якусь незвичайну історію, але у воєнний час вони були на вагу золота.

Сьогодні панчохи не найпопулярніший вид одягу, адже в більшості випадків жінки віддають перевагу зручнішим колготкам. Хоча на ринку тих та тих виробів представлена величезна кількість, вони різних кольорів, дизайнів, фактур та щільності, тому знайти потрібний товар та розмір не проблема.

Панчохи були попередниками колготок і спочатку їх виготовляли з льону, бавовни або шовку і були вони винятково чоловічим предметом гардеробу. Коли панчохи перекочували і в жіночі туалети, носили їх тільки заради тепла, але коли в 1920-х роках спідниці починали ставати коротшими, жінки не хотіли виставляти на загальний огляд голі ноги, тому панчохи стали обов'язковим предметом гардеробу.

Усе кардинально змінилося, коли американський хімік та винахідник Воллес Г'юм Карозерс вигадав нейлон. Сталося це 1935 року у дослідницькій лабораторії американської компанії DuPont. Широкому загалу про це було оголошено 27 жовтня 1938 року, а 1939-го компанія запустила виробництво перших нейлонових панчіх. Новий товар викликав небувалий ажіотаж, адже був дешевим, міцним та тілесного кольору. DuPont щосили намагалася не відставати від попиту, але американки все ще скаржилися на нестачу товару в магазинах.

Нейлонові панчохи / Getty Images

Після нападу Японії на Перл-Гарбор, 8 грудня 1941 року, США оголошують війну Японії і вступають у Другу світову війну. Панчохи більше не в пріоритеті і DuPont переобладнують свої фабрики для виробництва з нейлону парашутів, мотузок та сітки. Внаслідок цього нейлонові панчохи поступово зникають із магазинів і стають дефіцитним товаром. Але проблема того часу полягала в тому, що з'являтися в суспільстві з голими ногами було не прийнято, тому багато жінок частіше стали одягати штани, зашивати старі діряві панчохи, носити шкарпетки. Панчохи з шовку, які раніше були на ринку, теж були більш недоступні, оскільки торгівля з Японією припинилася, а запаси шовку в США були передані армії з воєнною метою. Також було вичерпано домашні запаси, оскільки влада, посилаючись на громадянський обов'язок, просила жінок зібрати шовкові та нейлонові панчохи та передати їх на потреби армії, щоб допомогти військовим – з них робили мішки для пороху.

Дівчина з нейлоновими панчохами / Getty Images

Щоб створити ілюзію панчох, жінки в США та Великій Британії почали фарбувати ноги підручними засобами, наприклад, кавою або какао. У цей період швидко заворушились косметичні компанії Dorothy Gray's, Elizabeth Arden's, L'Oreal і Max Factor і запропонували альтернативу панчохам — засоби, які допомагали вирівняти колір шкіри на ногах. Власне кажучи, це було щось подібне до сучасного автозасмаги, адже вони наносилися на шкіру, висихали і трималися деякий час. Продавали ці засоби у вигляді крему, лосьйону і порошку, який потрібно було змішувати з водою. Також вони були у кількох відтінках.

Щоб максимально створити ілюзію панчіх на ногах, жінки вигадали ще один лайфхак того часу — намалювати на нозі лінію чорним або коричневим олівцем для очей, яка імітувала шов. А щоб усе було ще реалістичніше, малювали й чорний квадратик над п'ятою, який мав імітувати ущільнений трикотаж.

Самостійно намалювати цю лінію було досить складно, тому доводилося просити про допомогу. Так народився нехитрий агрегат, який складався з ручки для викрутки та затискання для штанин, які використовували для їзди на велосипеді. У центр вставлявся олівець для очей, цей агрегат прикладався до ноги і проводилася рівна лінія.

Косметологиня Max Factor малює шов на нозі жінки, Велика Британія, 23 травня 1940 рік / Getty Images

Попри те, що була війна, кількість компаній, які виробляли косметичні панчохи, ставала все більшою, але якість продукції відверто засмучувала. Часто креми розшаровувалися в банках, а зі шкіри могли стиратися одягом, наносилися нерівномірно, у разі попадання води на шкіру розтікалися, адже водостійкістю могли похизуватися далеко не всі бренди. Також ця процедура займала досить багато часу і під час нанесення, і коли це все потрібно було змити з ніг.

Щоб збільшити продажі, бренди вирішили робити демонстрації того, як працює їхня продукція, а потім поступово почали з'являтися косметичні бари. Їх відчиняли в універмагах, а процедура коштувала від 1 до 5 доларів. За 5 доларів у салоні пропонували цілий комплекс процедур, який включав: видалення волосся, масаж, нанесення "панчіх", педикюр та полірування нігтів.

Жінки за прилавком Leg Make-Up Bar в універмазі, Цинциннаті, Огайо, 1940-і роки / Getty Images

Перед нанесенням засобу ноги дівчат мали бути гладко поголені, щоб косметичні панчохи лягли рівно. Також у цих салонах могли намалювати і стрілку олівцем.

Клієнтки салону в Кройдоні, Велика Британія, 1941 рік / Getty Images

Клієнтки салону в Кройдоні, Велика Британія, 1941 рік / Getty Images

Модель Дана Дженні уважно спостерігає, як їй наносять "рідкі панчохи", Нью-Йорк, 1943 рік / Getty Images

Через вісім днів після завершення війни та капітуляції Японії, у серпні 1945 року, DuPont голосно заявила, що повертає нейлонові панчохи до магазинів, і доступні вони вже будуть у вересні, а до Різдва їхня продукція буде у кожної жінки. Проте свій задум компанія виконати не змогла повною мірою і, попри посилене виробництво, дефіцит товару залишився, а DuPont підкидала хмизу у вогонь рекламною кампанією. Цей період відомий в історії як "нейлонові бунти", адже дівчата за будь-яку ціну намагалися отримати товар, через що траплялися масові заворушення. Один із найгучніших випадків стався в Піттсбурзі, тоді 40 тисяч жінок вишикувалися в чергу до магазину за 13 тисячами пар панчох, що призвело до бійок.

Ситуація вирішилася аж 1946 року, коли DuPont змогли вирішити питання з кількістю пар і випускати по 30 мільйонів пар панчіх на місяць. З винаходом мініспідниці панчохи вже не були актуальними, тому що їх було видно з-під одягу. Таким чином були придумані колготки, але це вже інша історія.

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