Костюми з плащівки і трикотажні кардигани: український бренд презентував нову колекцію

Колекція MOVE. STYLE. REPEAT.

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Український бренд STIMMA презентував нову колекцію, яка отримала назву MOVE. STYLE. REPEAT.

Вона натхненна особистими ритмами і розповідає історію про легкість руху, що стає формою, і стиль, що повторюється не як рутина, а як ритуал. Між формою й відчуттям — баланс. У цій капсулі функціональність не суперечить м’якості.

Плащівка стає матеріалом руху: з неї створили костюми з шортами і штанами, а також вітровки, які повторюють лінії тіла — вільно й ніжно.

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Контрастом до неї виступає білий трикотажний кардиган довжини максі — об’ємний, з відчуттям тілесності.

Завершує історію картатий костюм у піжамному стилі, який поєднує невимушеність і стилістичну точність.

Кольори капсули — теплі відтінки молочного, кремового й екрю. Вони не просто базові, а мʼякі і створюють відчуття комфорту вже з першого погляду. Зелений додає ритму — несподіваний і природний акцент, що оживляє композицію.

Колекція ожила на зніманні, де природа диктувала настрій. Світло, рух і простір стали мовою, якою заговорили речі.