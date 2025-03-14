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Костюми оверсайз, яскраві футболки і джинсові сорочки: український бренд презентував весняну колекцію

Костюми оверсайз, яскраві футболки і джинсові сорочки: український бренд презентував весняну колекцію

Новий дроп – це колірна терапія для міської буденності.

Український бренд BEOM презентував колекцію CHROMACITY – маніфест кольору в урбаністичному середовищі, що перетворює весняну буденність на яскравий артпростір.

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В її основу лягло контрастне поєднання насичених кольорів: глибокого фіолету, сонячно-жовтого, енергійного червоного та яскраво-зеленого. Ці відтінки обрали не випадково – вони відображають палітру міського пробудження навесні. Фіолетовий нагадує вечірнє небо перехідного сезону, жовтий тішить, неначе перші промені весняного сонця, а червоний додає енергії і знаменує абсолютну жагу руху після зими.

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Серед асортименту колекції є костюми оверсайз, які можна носити разом або окремо, комбінуючи з іншими елементами дропу – картатою сорочкою з вивареним ефектом чи мініспідницею.

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Окрім цього, бренд розширив селекцію сетів зі спідницею та об’ємним жакетом, додавши їх у зеленому та сірому кольорах.

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Варті уваги також комбінації з джинсів і сорочок у колір, які ідеально підійдуть на щодень.

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Для більш прохолодних днів бренд пропонує класичний тренч, що довершить будь-який образ.

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Нова колекція повністю втілює філософію бренду – без зайвих деталей, з фокусом на якість матеріалів і комфорт. Бренд воліє потішити тих, хто не боїться бути помітним у потоці рутини та шукає свою ідентичність у мегаполісі, не відмовляючись від комфорту кежуал одягу.

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