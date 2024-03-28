Костюми-трансформери і напівпрозорі лонгсліви: український бренд презентував весняну колекцію

Український бренд одягу та аксесуарів COOSH презентував весняну колекцію базової лінійки. Лейтмотивом стали трендові фасони, які легко інтегруються у повсякденні образи.

Головні герої нової колекції – костюми-трансформери, які складаються із жакетів, жилеток, штанів на запах і мініспідниць. Всі позиції ідеально поєднуються між собою та дозволяють експериментувати зі стилізацією під будь-який настрій.

До дропу увійшли вкорочений тренч, жакети, смугасті сорочки і напівпрозорі лонги.

Доповнити луки пропонують базовими або акцентними балетками у срібному і червоному кольорах.

За словами засновниці бренду Аліни Френдій, особливу увагу вони закцентували на функціональності речей. Наприклад, жакетом із трьома варіантами посадки можна доповнювати різні аутфіти, а за допомогою спідниці поверх штанів можна створити цікавий і трендовий образ.

Колірна палітра лінійки витримана у характерних для бренду позачасових відтінках. Нейтральні кольори переважають у кожній колекції бренду, якому притаманний скандинавський стиль.

Від італійського модалу до натуральної бавовни: речі створені з якісних матеріалів, які гарантують комфорт під час носіння.

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