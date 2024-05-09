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Костюми з каштанами і футболки із дзвіницею: український бренд презентував колекцію, присвячену Києву

Костюми з каштанами і футболки із дзвіницею: український бренд презентував колекцію, присвячену Києву

На речах зображені символи української столиці.

Український локальний бренд cultoni презентував нову колекцію під назвою Kyiv Lines & Flowers. Лінійка присвячена неповторному, квітучому і натхненному, бурхливому і насиченому Києву.

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Фотосесію бренд вирішив зробити символічною, створивши декілька фонів із зображенням культових місць Києва: Контрактова площа, НСК "Олімпійський" і ЦУМ.  

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Поміж усіх асоціацій першими на думку спадають каштани – головний персонаж дропу. Виконаний у рожево-зелених тонах, цей принт прикрасив два костюми – з шортами та штанами. Дизайнери обрали тенсел – евкаліптове волокно, в якому буде комфортно гуляти літнім Києвом попри спеку. 

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Бренд додав у колекцію шкарпетки, які мають різні варіанти каштанових візерунків, і стануть доповненням до різних образів теплого сезону.

Розширилася лінійка футболок, які стануть базою літніх капсул прихильниць яскравих кольорів, – "Каштани" і "Неоготика".

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Засновниці бренду розбавили дроп лаконічним аксесуаром з перлин, який можна використовувати як пасок, намисто і браслет.

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