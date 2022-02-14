Красиво та сексуально: топ-10 брендів спідньої білизни

Красиво та сексуально: топ-10 брендів нижньої білизни

Червоне, мереживне, атласне або однотонне — зараз на ринку безліч найрізноманітніших моделей спідньої білизни будь-яких розмірах і фасонів. Вона дає нам можливість відчути себе сексуальною і красивою і зовсім не важливо, волієте ви бачити на собі мереживо чи бавовну.

Ми вирішили зібрати для вас десять найпопулярніших світових брендів білизни та розповісти їхню коротку історію, адже протягом багатьох років ці марки користуються любов'ю жінок у всьому світі.

1. Agent Provocateur

Цей бренд спеціалізується на сексуальній та розкішній білизні, яку захоче вдягнути кожна жінка. Заснований бренд був 1994 року Джозефом Корром, сином британської модельєрки Вів'єн Вествуд та його тодішньою дружиною, Сіреною Різ. Скандальну славу отримав через провокаційні ролики, в яких часто знімалися знамениті моделі та акторки. Після розлучення пара продала Agent Provocateur

2. Calvin Klein Underwear

Попри свою мінімалістичність білизна Calvin Klein одна з найвідоміших і найбажаніших у світі. Вперше білизна під цією маркою почала виходити 1982 року, після того, як сам Кельвін Кляйн розробив колекцію для чоловіків. Дизайнер тоді вперше використав у рекламі напівоголене чоловіче тіло.

3. La Perla

Ця італійська компанія існує від 1954 року і вважається найвідомішим білизняним брендом країни. Вона була заснована в Болоньї модельєром Адою Масотті. У речах цього бренду багато мережива, квіткових візерунків, ніжних та барвистих моделей, але також не можна не відзначити ідеальний крій виробів.

4. Savage x Fenty

Цей бренд заснований 2018 року барбадоською співачкою Ріанною. Моделі в колекціях завжди підкреслює впевненість та відкритість і призначені для всіх статей, розмірів та походження. Окрім спідньої білизни, в колекціях також представлені бюстгальтери, одяг для сну та домашній одяг.

5. Skims

Бренд належить телезірці Кім Кардашян, але речі цієї марки призначені для того, щоб дарувати комфорт та коригувати фігуру. У лінійці бренду представлені спідня білизна, лосини, шорти, різні топи, боді та віднедавна купальники. Речі в основному однотонних нюдових кольорів, які повторюють всі кольори шкіри, але також в лінійці з'явилися яскраві неонові та шимерні відтінки.

6. Love Stories

Нідерландський бренд створений Марлоєс Годеман. Самі Love Stories розповідають про себе, що вони "бренд створений жінками для жінок" і це дійсно так, адже в колекціях представлені моделі бюстгальтерів без кісточок, зручні, але гарні труси, а також величезна різноманітність гарних речей для сну та дому.

7. Intimissimi

Цей італійський бренд був заснований 1996 році в Доссобуоно. Спочатку Intimissimi запускався як лінія спідньої білизни для групи Calzedonia, але в результаті асортименти продукції розширили від білизни до одягу, а магазини бренду з'явилися в багатьох країнах.

8. Victoria's Secret

Одна з найбільш відомих у світі компаній із продажу жіночої спідньої білизни, купальників, одягу, косметики, парфумерії та аксесуарів. Заснований бренд Роєм Реймондом 1977 року. За п'ять років він відкрив шість магазинів та запустив невелику програму з реалізації білизни через каталоги. Проте через фінансові труднощі продав Victoria's Secret Леслі Векснеру, власнику мережі магазинів жіночого одягу The Limited, за 4 млн доларів. Саме Леслі надав бренду розкіш, зробив ставку на жіночність і почав наймати для показів супермоделей згодом відомих як "ангели".

9. Cosabella

Cosabella у перекладі з італійської означає "красива річ", була заснована сімейною парою Валерії та Уго Кампелло 1983 року. Філософія бренду заснована на винятковій якості, класичній італійській майстерності та несподіваних деталях.

10. Spanx

Заснувала бренд Сара Блейклі. Ідея комфортної і якісної білизни, що утягує, прийшла їй, коли вона збираючись на вечірку і зрозуміла, що у неї немає відповідної спідньої білизни, щоб мати ідеальний вигляд в білих штанах, тоді дівчина відрізала низ від своїх колготок і одягла їх зі штанами. Так прийшла ідеї білизни, що утягує, яка робить фігуру ідеально гладкою в будь-якому одязі. Сьогодні бренд пропонує бюстгальтери, спідню білизну, легінси, одяг для активного відпочинку та багато іншого

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