Красива і стильна: Андре Тан показав свою маму у кампейні нової колекції

Дизайнер презентував чуттєву колекцію, обличчям якої стала його мама.

Андре Тан із мамою

Андре Тан із мамою

ANDRE TAN із нагоди 25-річчя бренду презентував лімітовану колекцію «МАМА», яку присвятив своїй найріднішій людині — матері Вікторії. Це його особисте зізнання матері у щирій любові і вдячності їй.

Його мама стала обличчям кампейну. Кожен образ у лінійці передає риси жінки, яка уособлює силу, ніжність і любов — саме ті цінності, з яких починався його творчий шлях. Водночас ця колекція — присвята всім матерям України, тим, хто щодня тримає на собі світ, дарує підтримку, тепло і віру навіть у найважчі часи.

«Ця колекція — моє особисте «дякую» мамі та всім мамам світу. Вона про любов, яка формує наше життя і залишається з нами назавжди», — каже дизайнер. Для нього ця колекція — не просто ювілей. Це повернення до того хлопчика, який колись сидів за швейною машинкою й мріяв зробити маму щасливою. «Коли я пішов на курси крою та шиття, мені було десять. Я був наймолодшим у групі. Після вивчення сорока базових швів нам дали перше завдання — пошити спідницю. І я одразу вирішив, що вона буде для мами. Для жінки, яка дала мені життя», — пригадав Андре Тан.

За словами дизайнера, у цій колекції відчувається те, що словами важко передати: тепло дитинства, аромат свіжої випічки, лагідні руки, які завжди поруч. Це не просто одяг — це пам’ять, ніжність і вдячність, зашиті у кожен шов. І хоча натхненням стала особиста історія Андре Тана, кожна річ створена так, щоб у ній впізнала себе кожна українська мама — сильна, любляча, справжня.

До лінійки увійшли ключові елементи сучасного жіночого гардеробу — жакети, жилети, корсети, штани, денім, спідниці, сукні-кейпи і пальта. Вони створені для жінок, у яких поєднуються сила і м’якість, впевненість і любов.

Колекція «МАМА» — це спосіб сказати: «Дякую, що ти є. Дякую, що навчила мріяти».

