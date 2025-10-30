Красива і стильна: колекція кімоно від дизайнерки Вікторії Гресь

Вікторія Гресь

Вікторія Гресь презентувала капсулу KIMONO by GRES у своєму новому шоурумі закритого формату у самому центрі Києва.

Дизайнерка колись надихнулась бездоганним кроєм кімоно, переосмислила його феномен і зробила символом комфорту, свободи і впевненості сучасної жінки. Кожен образ із колекції є справжнім твором мистецтва.

Кімоно у творчості Вікторії — це не просто одяг, це відповідь на виклики часу, який вимагає від кожного максимально точного вибору, унікальності, естетики і самовираження. Тут краса у кожній лінії, стібку, деталі.

«Кімоно — це одяг, у якому почуваєшся богинею», — говорить дизайнерка.

KIMONO by GRES — це не просто назва капсули, це сформований напрям мистецтва від Вікторії Гресь, який вона планує розвивати і вдосконалювати. Від домашнього одягу до ефектних пальт, від шовку до віскози і вовни, від композицій з джинсами до вечірніх образів — кожна модель створюється з ювелірною точністю і повагою до традиційного крою, але водночас вона неповторна і виразна.

Вікторія Гресь — одна з перших, хто ввів кімоно в українську моду, перетворивши його на універсальний і зручний елемент гардеробу. Воно легко адаптується до будь-якого стилю — від повсякденного до вечірнього, від ділового до сценічного.

Філософія кімоно, за словами дизайнерки, ідеально відповідає духові часу: сучасна жінка живе у стрімкому ритмі, шукає комфорт, свободу і естетику.

«Я ходжу в кімоно вдома і виходжу в кімоно у світ. Це одяг, у якому комфорт і краса живуть в ідеальному балансі», — поділилася Вікторія.

Нова капсула продовжує історію дизайнерських пошуків Вікторії Гресь, у яких поєднуються традиція і сучасність. Мода над часом, мода поза трендами — принципи, що перетворюють її вироби на улюблені речі, які чудово носяться по 10-15 років.

А новий шоурум дизайнерки — це камерний простір, де панує діалог, магія дотику, де тебе слухають і чують. У нинішніх реаліях Вікторія Гресь не прагне до масштабних показів і гучних релізів. Її вибір — діалог і взаємообмін приємними емоціями. За словами дизайнерки, важлива синергія між творцем і людиною, яка прийшла не за черговою модною річчю, а за натхненням і настроєм.

«Я не роблю колекції заради тренду. Я роблю речі, які можна любити», — зазначила Вікторія.

Нова капсула Гресь – це одяг для внутрішньо вільних, для тих, хто завжди у русі, хто обирає не миттєвий ефект, а шукає і створює сенси.