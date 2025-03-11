Кринж на Тижні моди в Парижі: добірка речей відомих брендів, які ви точно не купите

Традиційно березень розпочався Тижнем моди у Франції, де відомі бренди зі світовим ім'ям презентували публіці свої нові колекції прет-а-порте на сезон осінь-зима 2025-2026.

Однак окрім носибельних речей, які, звичайно ж, переважали на подіумі, багато брендів використали хитрий прийом для залучення уваги і розбавили такі вбрання більш екстравагантними і навіть дивними. Такі речі та аксесуари викликають здивування, іноді збивають з пантелику або зовсім вводять у оману. Нижче ми зібрали кілька цікавих варіантів на подіумі в Парижі.

Блузи у вигляді величезного пакета. Такий варіант вбрання запропонував бренд Issey Miyake. Варіантів таких у колекції було багато – від однотонних до кольорових та з принтами.

Тиждень моди у Парижі / Фото: Getty Images

Також бренд презентував багато інших креативних речей, зокрема увагу серед них привернули лосини з імітацією гольфу на колінах та рукавах.

Тиждень моди у Парижі / Фото: Associated Press

Верхній одяг зшитий з м'яких іграшок від Kenzo. Це мало креативний і кумедний вигляд.

Тиждень моди у Парижі / Фото: Getty Images

Бренд Junya Watanabe пропонує геометричні дизайни. На подіумі можна було побачити багато подібних вбрань, які прикрашали різні речі. Також були надувні речі.

Тиждень моди у Парижі / Фото: Associated Press

Тиждень моди у Парижі / Фото: Associated Press

Тиждень моди у Парижі / Фото: Associated Press

Valentino вирішив здивувати шортами-трусами для чоловіків. Також він пропонує мереживні боді-сукні та шапочки. Здивувало й те, що фішкою образів стали тейпи на обличчях моделей, які візажисти вирішили не ховати, а демонструвати світові.

Тиждень моди у Парижі / Фото: Associated Press

Тиждень моди у Парижі / Фото: Associated Press

Тиждень моди у Парижі / Фото: Associated Press

Найбільш обговорюваним показом Тижня моди стало шоу бренду Duran Lantink, оскільки він створив топи із силікону, які імітували жіночі груди.

Тиждень моди у Парижі / Фото: Getty Images

Також бренд запропонував величезні шапки-вушанки та чоловічі джинси та оголеними сідницями.

Тиждень моди у Парижі / Фото: Getty Images

Тиждень моди у Парижі / Фото: Getty Images

Бренд Pierre Cardin зробив свою колекцію футуристичною та космічною. Моделі дефілювали на подіумі в плащах-покривалах із блискучої тканини.

Тиждень моди у Парижі / Фото: Getty Images

Раніше ми також показували кринжові сумки з Тижня моди, які багато брендів презентували.

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