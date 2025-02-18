Крінжові сумки з Тижня моди: що бренди пропонують купити 2025 року

2025 року бренди пропонують нам бути сміливішими і креативнішими.

Сумка — найцінніший аксесуар у гардеробі, оскільки вона служитиме вам протягом багатьох років і стане елементом образу, який завжди його доповнить, покращить та зробить ціліснішим. Однак не лише повсякденні моделі сумок мають попит, що й довели дизайнери на нещодавніх Тижнях моди, які відбулися у Європі та США.

На подіумах Мілана і Нью-Йорка можна було побачити різні варіанти сумок і навіть зовсім "химерні" моделі, які точно не назвати повсякденними. Найкумедніші ідеї ми зібрали нижче.

У вигляді тварин

Такі моделі презентували багато брендів і на подіумах можна було спостерігати різні їхні варіанти.

Thom Browne / Фото: Getty Images

Doublet / Фото: Getty Images

Mihara Yasuhiro / Фото: Getty Images

Ретроестетика

Деякі бренди презентували ідеї з тканинами, у старому стилі, але є й ті, що буквально використовували ретроречі у своїх колекціях, наприклад, телефони та валізи.

Pierre-Louis Mascia / Фото: Getty Images

KidSuper / Фото: Getty Images

KidSuper / Фото: Getty Images

Несподівані елементи дизайну

Після тріумфу трусів Miu Miu, які стали одним із головних трендів останніх кількох років, бренд Magliano вирішив показати свою інтерпретацію цієї ідеї.

Magliano / Фото: Getty Images

Модні жарти

Часто дизайнери жартують на подіумі та показують свої незвичайні ідеї та метафори через зовсім незвичайні речі. Наприклад, бренд Simon Cracker презентував аксесуари, де буквально намальована сумка Hermès Birkin, а марка Setchu показала дерев'яну сумку у вигляді бочки для соєвого соусу.

Simon Cracker / Фото: Getty Images

Setchu / Фото: Getty Images

Читайте також: