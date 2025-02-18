Крінжові сумки з Тижня моди: що бренди пропонують купити 2025 року

2025 року бренди пропонують нам бути сміливішими і креативнішими.
Сумка — найцінніший аксесуар у гардеробі, оскільки вона служитиме вам протягом багатьох років і стане елементом образу, який завжди його доповнить, покращить та зробить ціліснішим. Однак не лише повсякденні моделі сумок мають попит, що й довели дизайнери на нещодавніх Тижнях моди, які відбулися у Європі та США.
На подіумах Мілана і Нью-Йорка можна було побачити різні варіанти сумок і навіть зовсім "химерні" моделі, які точно не назвати повсякденними. Найкумедніші ідеї ми зібрали нижче.
У вигляді тварин
Такі моделі презентували багато брендів і на подіумах можна було спостерігати різні їхні варіанти.
Ретроестетика
Деякі бренди презентували ідеї з тканинами, у старому стилі, але є й ті, що буквально використовували ретроречі у своїх колекціях, наприклад, телефони та валізи.
Несподівані елементи дизайну
Після тріумфу трусів Miu Miu, які стали одним із головних трендів останніх кількох років, бренд Magliano вирішив показати свою інтерпретацію цієї ідеї.
Модні жарти
Часто дизайнери жартують на подіумі та показують свої незвичайні ідеї та метафори через зовсім незвичайні речі. Наприклад, бренд Simon Cracker презентував аксесуари, де буквально намальована сумка Hermès Birkin, а марка Setchu показала дерев'яну сумку у вигляді бочки для соєвого соусу.
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