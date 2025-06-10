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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
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106
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1 хв

Кроптопи, об’ємні шорти і спортивні штани: комфортна колекція від українського бренду

Нова лінійка змінює уявлення про домашній одяг.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кроптопи, об’ємні шорти і спортивні штани: комфортна колекція від українського бренду

Український бренд Léinle, відомий своїм мінімалістичним і стильним підходом до домашнього одягу, презентував колекцію, яка у прямому сенсі виходить за межі дому. Її головною ідеєю стала свобода у русі, виборі і ритмі життя.

Капсула натхненна естетикою активного відпочинку, тож речі пошиті з м’якого бавовняного трикотажу, який огортає затишком і не обмежує рухів.

Із айтемів колекції можна створити стильні і комфортні луки для міських прогулянок, зустрічей із подругами, походу на каву чи йогу.

До лінійки увійшли світшоти, кроптопи, об’ємні шорти і спортивні штани. Кольорова гама колекції: м’які пастельні і трендові яскраві відтінки — рожевий, насичено-синій, небесно-блакитний і м’ятний.

Речі ідеально комбінуються між собою, тож із них можна створити десятки варіантів стильних образів.

За словами дизайнерки і засновниці бренду Ольги Штейнле, вона створила колекцію, аби підтримати жінку у всіх її станах. Ця лінійка про комфорт, який допомагає відновитися фізично, емоційно та внутрішньо. Це одяг, який доповнює і підкреслює. Він дозволяє бути ніжною та сильною водночас.

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