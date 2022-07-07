Культові смужки та конусоподібні ліфи: у Парижі представили колекцію Jean Paul Gaultier, створену Олів'є Рустеном

У межах Тижня високої моди, що зараз відбувається у Парижі, було представлено нову кутюрну колекцію відомого Модного дому Jean Paul Gaultier.
Дуже несподіваним став той факт, що цього разу над новою колекцією Jean Paul Gaultier працював запрошений дизайнер – креативний директор Дому Balmain Олів'є Рустен. Так сталося тому, що засновник бренду Жан-Поль Готьє два роки тому вирішив відійти від справ, а свій бренд та бізнес перетворити на майданчик для колаборацій та дати можливість молодим і перспективним дизайнерам представити своє бачення бренду Jean Paul Gaultier.
Тому бренд запрошує до роботи щоразу нових дизайнерів. Так, раніше тимчасовим приймачем Готьє був Гленн Мартенс, а цього разу Олів'є Рустен.
Але, під час роботи над колекцією, Олів'є спробував максимально вписати в неї всі видатні елементи придумані брендом: вертикальну смужку, джгути, аксесуари, що нагадують культовий флакон парфумів La Male, шнурівку, конусоподібні ліфи.
Деякі культові речі придумані на зорі кар'єри Готьє Олів'є спробував переосмислити, але також у вбраннях з нової колекції читався і почерк самого Дому Balmain.
Відео показу:
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